Обвиняемого во взятках экс-ректора воронежского вуза оставили в СИЗО до конца года

Защита утверждает, что Колодяжному не дают таблеток Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Бывшего ректора опорного вуза снова оставили в СИЗО. Там он пребывает уже с 4 марта 2020 года. Вопрос о продлении меры пресечения рассматривался 27 октября в Ленинском райсуде. В очередной раз следователь и прокурор выступили с ходатайством о продлении. Защита снова безуспешно пыталась изменить меру пресечения на домашний арест. О подробностях корреспондент «Комсомольской правды» узнал в суде и у адвоката Сергея Колодяжного. Защита планирует подать жалобу в Воронежский областной суд.

Итак, суд продлил срок пребывания СИЗО бывшему главе опорного вуза Сергею Колодяжному. Экс-ректор пробудет под стражей почти до самого Нового года – до 28 декабря включительно. Так нам рассказали в пресс-службе суда.

В свою очередь защита не раз пыталась убедить суд отпустить экс-ректора под домашний арест, но безуспешно. Ранее от нахождения в изоляторе у экс-ректора обострился сахарный диабет, он попал в тюремную больницу. А на одном из заседаний рассказал, что боится заразиться коронавирусом.

Как уточнил нашему изданию адвокат Сергей Коноплев, в течение трех дней защита подаст жалобу в областной суд на постановление о продление меры пресечения и попытается оспорить решение Ленинского райсуда.

– Мы ставим вопрос так, что в данной ситуации надо разбираться, но здоровье тоже важно. У моего подзащитного был выявлен сахарный диабет, в условиях СИЗО его лечение невозможно. Ему даже таблетки перестали давать, потому что система УФСИН их вовремя не закупила. На данное постановление в течение трех дней мы подадим жалобу, – пояснил Сергей Юрьевич.

По его словам, пребывание в СИЗО сильно отразилось на здоровье Колодяжного. Сахарный диабет относится к числу заболеваний, люди с которым находятся в зоне риска. А в СИЗО бывший ректор находится в 40-метровой комнате еще с 15 человеками. Они постоянно меняются – кого-то отпускают под домашний арест, кто-то осужден. Приходят новые люди. Плюс на судебных заседаниях все пребывают в масках, кроме Колодяжного.

Напомним, бывшего ректора Воронежского опорного университета обвиняют во взятке в 2 миллиона рублей от доцента того же вуза. Сергею Колодяжному вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Кроме того, силовики не исключают участие Колодяжного в афере, связанной с похищением премий на 70 миллионов рублей. Они должны были быть выплачены сотрудникам университета, но, как подозревают следователи, могли осесть в карманах ректора и других руководителей вуза. Сам Колодяжный придерживается позиции, что дело могли «сфабриковать» подчиненные, которые имели доступ к бухгалтерской документации.