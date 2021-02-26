Экс-ректора ВГТУ перевели из СИЗО под домашний арест

Сергей Колодяжный Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Бывшего ректора Воронежского технического университета Сергея Колодяжного перевели из СИЗО под домашний арест, сообщили в пресс-службе областного суда. Изменения меры пресечения добилась защита подозреваемого в мошенничестве экс-ректора и депутата облдумы. В следственном изоляторе Колодяжный провел почти год. Под домашним арестом он пробудет до 28 мая 2021 года.

Руководителя ВГТУ поместили в СИЗО в начале марта 2020-го, на него завели уголовные дела о получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Колодяжный мог получать деньги от своих подчиненных, начисленных им под видом премий, сумма оценивается в миллионы рублей.