"Замкнутый, но не конфликтный": что говорят знакомые о подростке, ранившем одноклассника в воронежской школе

ЧП произошло на школьной перемене Фото: Олег Укладов

Уже второй день в социальных сетях обсуждают ЧП в богучарской школе №1. Ссора двух одноклассников на перемене закончилась ранением. 15-летний парень воткнул нож в голову своему приятелю. Что послужило причиной конфликта, неизвестно. Обоих парней знакомые описывают, как «тихих и спокойных». Одни говорят, что нападавший был изгоем, у него сдали нервы. Другие, что причин пойти на столь радикальный шаг у него не было. О подробностях конфликта «Комсомолке» рассказали одноклассники и знакомые парней.

Ругались с самого утра

Ученики школы объясняют ситуацию буллингом. Якобы нападавший парень был изгоем. Около 9 лет его травили одноклассники. В этот день между ними произошел очередной конфликт.

- У мальчиков началась словесная перепалка. Один достал нож, попал в затылок, близко к уху. Насколько я знаю, в его сторону был буллинг, - рассказала одна из учениц.

Близкий друг парней эту информацию не подтверждает. По его словам, конфликт совсем недавний.

- Скорее всего, между ними что-то произошло 3 или 4 октября. Меня в эти дни в школе не было. То, что пострадавший много лет унижал нападавшего – вранье. До этого они нормально общались. Могли пошутить друг над другом и не более, - рассказал одноклассник парней. – В день ЧП, все началось с самого утра. Пострадавший обзывал нападавшего.

По словам одноклассника, прямого буллинга не было. Некоторые парни не общались с нападавшим, но и он сам не горел желанием с ними дружить. У него свой, узкий, круг общения. Этого было достаточно.

Нож парень ранее не носил, у него был мультиинструмент - брелок.

- До этого случая у него был мультиинструмент (ножницы, маленький ножик, штопор), но им нельзя было порезать ничего. В этот день у него появился другой нож, который я впервые видел, - вспомнил друг парней.

Хороший мальчик

Раненного девятиклассника на скорой отвезли в районную больницу. Однако нейрохирургов там нет. На вертолете парня транспортировали в Воронеж, где провели операцию. Сейчас он в реанимации, состояние оценивают как тяжелое.

Друзья и знакомые говорят, что парень тихий и спокойный.

- До 3 класса он дрался с одноклассниками, но, когда повзрослел, перестал, - рассказал знакомый.

- Мальчик из благополучной семьи, очень добрый. Он помогает маме во всем, разводит кроликов – сам за ними ухаживает. У него есть сестренка. Семья очень хорошая, родители любят детей, - рассказала знакомая семьи. – Я думаю, что родителям сейчас не до разборок с семьей нападавшего. Да и они не из тех, кто будет устраивать разборки.

По слухам, родители нападавшего, намерены оплатить весь курс лечения пострадавшему парню.

Не выходит на связь

Одноклассники нападавшего подростка описывают его, как замкнутого, но не конфликтного. Думали, что он «и мухи не обидит». Парень также из благополучной семьи: строгие родители, младшая сестренка.

В этот день в школу вызвали сразу две «скорых» - одну для пострадавшего, другую для нападавшего. Парень плакал, учителя боялись, что он может навредить себе.

После происшествия парня задержала полиция. На связь с друзьями он не выходит.

- Насколько мне известно, он в районе 22.00 приехал домой из отделения полиции. Где он сейчас, я не знаю. Со вчерашнего дня он не заходит в соцсети, - рассказал друг парня.

Уголовное дело и проверки

По факту возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство». Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

Администрация школы ситуацию не комментирует. В областном департаменте образования заявили, что проводят проверку, по результатам которой примут меры в отношении педагогов, учащихся и родителей. Подробности об участниках инцидента не разглашают «в интересах детей и следственных мероприятий».

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.