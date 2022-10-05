Школьника с ножом в голове привезли на вертолете из Богучара в Воронеж

Раненного в голову мальчика привезли в Воронеж на вертолете. Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

Стали известны подробности жуткого ЧП, случившегося на перемене в школе № 1 Богучара. Напомним, там поссорились девятиклассники, и один воткнул в другого раскладной нож. Оказалось, что удар пришелся в голову чуть повыше уха. Нож был с зазубринами и вошел достаточно глубоко.

Раненного 15-летнего мальчика перевезли в Богучарскую районную больницу. Однако местные медики не решились проводить операцию, не стали даже вынимать нож из головы. Подростка, находящегося в сознании, решили отвезти в Воронеж. Для этого вызвали санитарный вертолет Центра медицины катастроф. Пилот, несмотря на не самую благоприятную погоду, благополучно доставил раненного школьника в Воронеж. Его готовят к операции в отделении нейрохирургии Воронежской областной больницы.

Что касается агрессивного одноклассника, совершившего такой ужасный поступок, правоохранители ведут проверку. О задержании подростка пока не сообщали. Параллельно сотрудники прокуратуры проверяют работу местных органов профилактики.