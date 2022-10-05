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Происшествия5 октября 2022 13:38

В райцентре Воронежской области один школьник порезал ножом другого на перемене

К кровавой развязке привела ссора девятиклассников
Юрий КОЗЛОВ
Ранение школьника оказалось серьезным, его отвезли в больницу.

Ранение школьника оказалось серьезным, его отвезли в больницу.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В среду, 5 октября, в средней школе № 1 Богучара случилось ЧП. На перемене около 11 часов утра поссорились два девятиклассника. Один из них достал раскладной нож и пырнул другого. Раненого 15-летнего подростка отвезли в больницу.

Сотрудники местных правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств ЧП. Работники прокуратуры будут держать эту работу под своим контролем.

Кроме того, сотрудники надзорного ведомства организуют свою проверку работы органов системы профилактики Богучарского района. Если будут основания, ее сотрудников также привлекут к ответственности.