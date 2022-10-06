В Воронеже три часа оперировали ребенка с ножом в голове

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Школьника, которого привезли в Воронеж из Богучара с ножом в голове, прооперировали. Операция длилась больше трех часов. В департаменте здравоохранения Воронежской области сообщили, что подросток пока в реанимации.

- Ребенка в срочном порядке прооперировали в ВОКБ №1. На данный момент мальчик продолжает проходить лечение в реанимации. Врачи оценивают состояние больного как тяжелое, но стабильное, - отметили в облздраве.

Напомним, шокирующий случай произошел утром 5 октября в богучарской школе № 1. На перемене поссорились два 15-летних девятиклассника. В итоге один воткнул в голову другому нож. Раненого школьника отвезли сначала в райбольницу, но потом на вертолете транспортировали в Воронеж. Во время перевозки нож из головы не вынимали, подросток был в сознании. Нападавшего школьника задержали, следователи возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Прокуратура взяла под контроль расследование.