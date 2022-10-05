В Воронежской области возбудили уголовное дело против школьника, ударившего одноклассника ножом в голову

Дикое ЧП случилось в этой школе. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Богучара. Подросток будет отвечать перед судом по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Напомним в среду, 5 октября, около 11 часов в школе № 1 Богучара на перемене поссорились два 15-летних девятиклассника. Да так, что один воткнул в другого нож. Раненого в голову школьника отвезли сначала в Богучарскую районную больницу, а потом на вертолете транспортировали в Воронежскую областную. Во время перевозки нож из головы не вынимали, при этом подросток был в сознании. 15-летнему мальчику предстоит перенести операцию.

Школьника, напавшего на одноклассника с ножом, задержали, с ним проводят следственные действия. Также сотрудники СК проводят тщательный осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей, изымают предметы, имеющие значения для установления обстоятельств ЧП.

В рамках расследования обещают дать правовую оценку условиям проживания и воспитания подростка, а также работы должностных лиц образовательного учреждения и органов системы профилактики. Ранее о проверке, преследующей аналогичные цели, сообщили в прокуратуре.