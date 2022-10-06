Агрессор или жертва буллинга? Что известно о подростке, воткнувшем в голову одноклассника нож в Воронежской области

Чудовищная история произошла на перемене в богучарской школе №1. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чудовищная история произошла в Богучаре Воронежской области. 5 октября два 15-летних подростка поссорились. В итоге один воткнул в голову другому нож. И случилось это не где-нибудь за гаражами темным вечером, а средь бела дня на перемене в богучарской школе №1. Раненого девятиклассника отвезли сначала в районную больницу, но потом на вертолете транспортировали в Воронеж. Здесь его прооперировали, медики работали более трех часов. Сейчас подросток в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.

Тем временем нападавшего школьника задержали, следователи возбудили уголовное дело по статье покушение на убийство. Прокуратура взяла под контроль ход расследования.

ДАННЫЕ НЕ РАЗГЛАШАЮТСЯ

Официальной информации по этому случаю совсем немного. Она ограничивается лишь вышеизложенным – констатацией самого факта. И пока будет идти расследование, силовые структуры вряд ли предоставят общественности детали этой жуткой истории. Однако вопросов возникает множество. Что стало причиной конфликта? Это была единичная ссора или напряжение между одноклассниками копилось годами? Куда смотрели взрослые? Если ребята конфликтовали давно, что сделали учителя, чтобы наладить атмосферу в классе? Откуда у ребенка нож и почему он носит его с собой в школу? И этим круг неясных моментов не ограничивается.

Мы попытались уточнить информацию в самом учебном заведении. Но как часто это бывает: «Директора нет на месте», - и бросили трубку. Затем стали переадресовывать от одного заместителя к другому. Последний человек в этой цепочке оказался на выезде, и когда он вернется неизвестно. В местной администрации до окончания расследования сообщать какие-либо подробности тоже не стали.

Наш корреспондент обратился за комментарием и в областной департамент образования. В ведомстве отметили, что проводят проверку. По ее результатам будут приняты меры в рамках закона, в том числе в отношении педагогов, учащихся и родителей.

- В интересах детей и в целях неразглашения следственных мероприятий данные об участниках инцидента не разглашаются, - так завершается ответ департамента.

СДАЛИ НЕРВЫ?

И вот пока все официальные лица молчат, весь регион обсуждает случившееся в социальных сетях. В богучарских группах еще вчера появились имена обоих подростков. Здесь же местные жители стали выдвигать собственные версии случившегося и рассуждать о причинах, которые спровоцировали эту драму.

Практически все школьники в беседе с «КП» отметили, что напавший подросток - тихий и спокойный мальчик. Кто-то охарактеризовал его грубее - изгой. При этом они говорят, что ребята физически сильнее нередко издевались над одноклассником, пытались самоутвердиться за его счет. «Нервы не выдержали», «нервы сдали» - такими формулировками объяснили случившееся учащиеся.

- У меня однозначная позиция: мне жалко того, кто ударил. Его довели. Он и мухи не обидит, - добавила еще одна жительница Богучара.

Из-за чего конкретно произошла ссора 5 октября неизвестно. Одни говорят, что двое ребят просто не поделили электронную сигарету. Другие рассказывают, что пострадавший парень в очередной раз начал задирать свою жертву. И его кто-то третий толкнул на подростка, который стоял с ножом.

«ПОТРЕБОВАЛИСЬ ДВЕ СКОРЫХ»

Все эти события, по словам школьников богучарской СОШ №1, происходили в конце перемены. Точнее, звонок на урок уже даже прозвенел. Просто учитель немного задержался.

- Он плакал, когда понял, что натворил. Но никуда не убегал. Все осознавал, - вспомнила одна из учениц.

В школу вызывали две скорых. Одну для девятиклассника с ножом в голове, вторую - для его обидчика. Боялись, что ребенок может навредить и себе.

Кроме того, «КП» стало известно, что у напавшего подростка есть младшая сестра. Она учится в пятом классе. Раньше она ходила в эту же школу, но потом ее перевели в другую. А мальчишка вроде решил доучиться девятый класс здесь же. Родителей богучарцы охарактеризовали как строгих, которые могли поругать и для профилактики. Вполне возможно, что подросток и не рассказывал им о проблемах с одноклассниками.

В любом случае что-либо утверждать можно будет только после результатов расследования. А если вам известны подробности этой истории, свяжитесь с нашей редакцией по электронной почте kp.vrn@phkp.ru или в группе в «ВКонтакте».