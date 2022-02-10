Воронежцев, делающих собак бездомными и агрессивными, скоро будет легко найти

Собаке, выброшенной на улице, людей любить не за что. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В начале 2022 года резко участились случаи нападения собак на людей. Или во всяком случае они чаще становятся достоянием широкой общественности. Достаточно перечислить только последние ЧП. Их немало. 31 января 2022 года на территории школы в городе Лиски беспризорная собака укусила 9-летнюю девочку. Школьнице потребовалась помощь врача. В тот же день бродячий пес укусил 18-летнюю девушку на улице Минской возле лесополосы. После этого собаку, которую посчитали виновной в этом нападении, не дали забрать на стерилизацию местные жители. 29 января и 1 февраля бездомные псы напали на двух 9-летних девочек, гулявших во дворе дома на улице Миронова Коминтерновского района Воронежа. А 22 января бродячая собака напала на школьницу на Привокзальной площади Семилук и порвала ей брюки.

Собаки все чаще нападают на детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Случаи в Семилуках и Лисках стали поводом для атаки на псов догхантеров. Они отравили несколько собак. Причем в Лисках животных и стреляли, и травили. Жертвами догхантеров, как правило, часто становятся ни в чем не повинные братья наши меньшие. А в микрорайоне Воронежа Никольское в ночь с 1 на 2 февраля за дворовую собаку, которая якобы укусила ребенка, ответила семейная пара в годах, которая ее подкармливала. Пожилая женщина, страдающая от онкозаболевания, получила удар в лицо от одного из охотников на собак. А ее мужа, попытавшегося заступиться за жену, избили ногами.

Как разорвать этот порочный круг, когда люди боятся собак, а те в свою очередь становятся жертвами двуногих врагов, не гнушающихся ни разбрасыванием отравы, ни откровенной охотой на псов? Мы попытались разобраться в этом с помощью людей, пытающихся навести порядок. Поговорили и с ветеринарами, и с зоозащитниками, и чиновниками, и с подрядчиками, отлавливающими и стерилизующими собак.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ СОБАК НЕПОНЯТНО, КОГДА ПОЯВИТСЯ, И ВРЯД ЛИ БУДЕТ ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВЕН

Первая из тем, которые мы обсуждали, на слуху. Это, конечно, муниципальный приют, который все никак не появится в Левобережном районе на улице Балашовской, 29/1.

В мэрии рассказали, что сделали на сегодняшний день. Во-первых, оформили право муниципальной собственности на земельный участок на улице Балашовской площадью 14,5 тысяч квадратных метров. Во-вторых, завершена разработка проектно-сметной документации, получено положительное заключение государственной экспертизы по проекту. Предположительно, его строительство будет стоить 130 миллионов рублей. В-третьих, направлена заявка в областную адресную инвестиционную программу для выделения денег на 2022 год.

Точного времени, когда приют заработает, назвать не рискнули. А вот общественный инспектор по обращению с животными Анна Золотарева, знакомая с ситуацией, все же предположила, что он может открыться в середине 2023 года.

Но даже если приют и заработает через полтора года, далеко не факт, что он не то, что снимет все проблемы, но и сделает их гораздо менее острыми.

- Надо четко понимать, что туда можно будет привозить далеко не всех собак с улицы, - объясняет Татьяна Муравлева, председатель воронежского фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь». – В него прежде всего будут направлять животных с немотивированной агрессией. Там их будут стерилизовать и вакцинировать, а потом либо находить им новых хозяев, либо возвращать на прежнее место. Однако не очень эффективны такие меры решения проблемы. Корень то ее не в этом. А в том, почему появляются безнадзорные животные. Потому что их бросают люди. С хозяевами прежде всего надо работать. Причем по-разному. И терпеливо объяснять, что они в ответе за братьев наших меньших. И неплохо бы, конечно, штрафы увеличить за то, что они собак бросают. А в том, чтобы доказать, что именно тот или иной субъект отправил своего бывшего домашнего питомца на улицу, должно помочь чипирование, которое, надеюсь, скоро сделают обязательным. Тогда собака в форме чипа получит своего рода паспорт. По нему можно будет легко определить ее бывшего хозяина.

Схожего внимания о перспективах нового приюта владелец частного, так сказать, не официального приюта для собак «Дора» Юрий Шамарин:

- Думаю, заведение на Балашовской заполнится за месяц. А что дальше? И главное – насколько там о животных реально будут заботиться? От нового приюта будет толк исключительно в том случае, если его возглавит реально болеющий душой за собак человек. А они все при делах. Я не брошу своих собак, у других моих знакомых, которые могли бы этим заняться, тоже нет заинтересованности. А чиновник, сидящий от звонка до звонка да «осваивающий» деньги, там не нужен. Хорошая была система в советское время. Тогда были клубы собаководов. Люди стояли в очереди, чтобы на случку животных отправить, размножение было под контролем. А теперь частные владельцы дают им плодиться, как хотят. А потом выкидывают «лишних» на улицу.

В ДВА «МИНИ-ПРИЮТА» СЕЙЧАС СВОЗЯТ СОБАК НЕ ТОЛЬКО ИЗ ВОРОНЕЖА, НО И ИЗ ОБЛАСТИ

Чтобы понять, как трудно справляться с армией бездомных псов, достаточно сказать, что весь миллионный Воронеж обслуживают лишь два официальных «мини-приюта», которые правильнее назвать пункты передержки. Там собак свозят, если поступила жалоба на их агрессию, стерилизуют и чаще всего возвращают на прежнее место.

Один из них расположен в Железнодорожном районе на улице Землячки, он обслуживает Коминтерновский, Центральный и Железнодорожный районы. Площадь его – 250 квадратных метров, разместить там можно не более 60 собак. Еще один находится на улице 9 Января, недалеко от ее пересечения с Газовой, в районе общежития, он «отвечает» за Ленинский, Левобережный и Советский районы. Там могут одновременно жить 130 собак. Причем в оба свозят животных не только из города, но и из области.

Воронежу остро требуется увеличить число собачьих приютов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Третий «мини-приют» находится в Семилуках. Он самый маленький, рассчитан на содержание 50 собак. И обслуживает только районы области. Его владелица рассказала, что в 2021 году особенно часто приходилось выезжать на заявки на отлов агрессивных животных в Россошь.

Вот собственно и все. И еще частный приют «Дора», который чиновники ругают за стихийность и за сомнительную чистоту. В нем, по данным его владельца Юрия Шамарина находится около 1200 собак. Содержатель приюта известен своей эксцентричностью и скандалами. А на днях появилась информация, что он попал в больницу вскоре после задержания полицейскими за одиночный пикет против убийства животных. Очевидно, что «Дора» держится во многом на энтузиазме Шамарина. При этом страшно представить, что случится, если такая масса собак в один миг окажется на улице.

- Про три пункта передержки, которыми владеют подрядчики, могу утверждать, что условия для собак, там в принципе нормальные. Зимой действуют тепловые пушки, животные не мерзнут. На каждую собаку должно приходиться по два квадратных метра в вольерах. Эти условия там соблюдают, - рассказала общественный инспектор Анна Золотарева (она также является сотрудницей мэрии, занимающейся в том числе контролем этих приютов для животных). – Что касается «Доры», то Юрий Шамарин не идет на контакт. А то, что пока знаю (может там, что-то сейчас и изменилось), это жуткая антисанитария из-за скученности животных.

«СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ ТОЛЬКО ОТ ЖИЗНИ СОБАЧЬЕЙ»

Этот фрагмент очень известной в советской время песни бардов Никитиных – чистая правда. В этом мы убедились во время общения с человеком, много знающим о бедах наших четвероногих друзей, директором ветеринарного госпиталя «Друзья» Натальей Молотковой. Вот ее мнение по поводу причин агрессии собак:

- Она бывает в ограниченном числе случаев. Либо с животными жестоко обращались бывшие хозяева или люди, сталкивавшиеся с ними на улицах. Либо они бывают опасны, когда сбиваются в стаи. Если они постоянно живут на одной территории – это уже проблема. Они начинают воспринимать ее как свою и не пускают туда чужаков. Проходят люди – бросаются на них. В Воронеже на такие стаи, к примеру, часто жалуются на Набережной Авиастроителей. Это то же, что и людская толпа. Чем больше, что собак, что людей, тем больше вероятность, что в них могут проснуться звериные инстинкты. Но с ними не так трудно бороться. Важно вычислить вожака стаи, он обычно в середине держится. А при проявлении агрессии первым накидывается. Убрать его из стаи, и она распадется. Ну еще собака может накинуться, если защищает щенков или думает, что это делает. В других случаях агрессии быть не должно. Гораздо больше собак страдают от людей. Летом к нам привозят много искалеченных животных с трассы «Дон». Случаев жестокого обращения с животными меньше, но не на порядок. И травмы бывают тяжелыми. Собак, ставших жертвами догхантеров к нам, как правило, довозить не успевают. Их часто травят тубазидом (дешевое лекарство, лечащее туберкулез и смертельное для собак) или крысиным ядом. Единственное спасение – вовремя вколоть пиридоксин в ляжку. Это снимает судорогу и тогда есть шанс довезти животное до ветклиники. У самой две собаки, и пиридоксин на всякий случай всегда со мной. Главное – наказать догхантеров очень тяжело, попробуй докажи, что именно они разбрасывали отраву.

Одна из отравленных собак в Лисках. Фото Светланы Приходько. Фото: другой источник.

Схожее мнение у Татьяны Муравлевой:

- Бывает, что собаки неадекватно реагируют на мужчин определенного типа телосложения. Это значит, что один из таких людей издевался над ними. Либо был случай, когда был случай проявления агрессии к ребенку. А потом оказалось, что над псом издевались дети, закидывали его снежками. Или на предмет неадекватная реакция – например, на швабру, которым животное били. То есть, как правило агрессия животных – следствие «шлейфа», тянущегося из ее прошлого. Когда собаку оскорбляли, били, издевались. Хочу еще об одной проблеме сказать. Это когда так называемые бизнесмены покупают собак, не обязательно породистых, иногда просто похожих на них. Сажают псов в клетки. Они там больше ничего не делают, кроме как плодятся, чтобы приносить доход хозяевам. От таких условий существования животные к 4-5 годам становятся «стариками». А ведь при нормальном отношении собака может дожить и до 20 лет.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ РЯДОМ ПОЯВИЛСЯ АГРЕССИВНЫЙ ПЕС ИЛИ СТАЯ

Однако это все теория. А что делать на практике, когда сталкиваешься с агрессивной собакой или с целой стаей?

- Алгоритм действий в этом случае достаточно простой, - рассказывает Анна Золотарева. – По возможности надо избегать встречи с животным и уж точно не провоцировать его на конфликт. В управах районов есть специальные сотрудники, которые в этих случаях вызывают подрядчиков. А те отлавливают собак и увозят. Вот контакты специалистов, с которыми в этом случае можно связаться:

управа Коминтерновского района, Шевченко Екатерина Сергеевна, телефон 206-78-18;

управа Советского района, Решетникова Елена Юрьевна, тел. 263-49-25;

управа Железнодорожного района, Овсянников Александр Викторович, тел. 269-71-85;

управа Левобережного района, Тулинова Василиса Дмитриевна, тел. 249-47-76;

управа Ленинского района, Сапрыкин Денис Юрьевич, тел. 206-91-36;

управа Центрального района, Свешников Вадим Олегович, тел. 252-20-31.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2021 году в Воронежской области произведен отлов 2495 животных без владельцев. После завершения комплекса мероприятий (карантинирование, стерилизация, вакцинация, маркирование) 2400 не проявляющих немотивированной агрессивности животных были возвращены на прежние места их обитания, 49 животных передали новым владельцам, 46 умерли естественной смертью.

ОТ РЕДАКЦИИ

Из общения со всеми этими людьми, обладающими немалым опытом обращения с безнадзорными животными, напрашивается один вывод. Нынешняя ситуация с собаками – следствие главным образом бессистемности, не позволяющей придерживаться четкого плана действий по решению проблемы. Возможно, стоило бы изучить советскую практику. Может быть, возродить клубы собаководов, естественно, учитывая изменившиеся реалии. Стоит задумываться и над штрафами к хозяевам собак, не выполняющих свои обязанности. В том числе, к примеру, к владельцам бойцовских пород, любящих выгуливать своих питомцев без поводка. Нужен четкий план. Без него и людям будет тяжело, а собакам еще хуже.