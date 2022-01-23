Под Воронежем на девочку напала бродячая собака

Сотрудники Следственного комитета разбираются в причинах нападения собаки на девочку. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

В одном из местных пабликов ВКонтакте мама девочки рассказала, что в субботу, 22 января, на ее дочь на Привокзальной площади Семилук напала бродячая собака и порвала брюки. Причем женщина заявила, что проблема в этом месте райцентра возникла серьезная. По ее словам, на площади очень много собак, они кидаются на прохожих, на детей. Ребятишки, живущие в нижней части города, боятся идти после второй смены в этом месте.

В администрации Семилукского района сообщили, что в рамках существующего законодательства агрессивных животных после отлова приходится возвращать обратно.

Обстоятельства нападения собаки на девочку выясняют сотрудники Следственного комитета.

- В рамках проверки будет дана правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию работы по отлову беспризорных животных. Опрошены пострадавшая девочка и ее родители, возможные очевидцы ЧП и иные лица, располагающие интересующей следствие информацией. Будет истребована и изучена необходимая документация, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.