В Воронеже жильцы дома отбили дворовую собаку, которую хотели забрать за укус девушки

На этот раз собаку на передержку забрать не удалось. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во вторник, 8 февраля, в Железнодорожном районе жильцы дома № 67В по улице Минской грудью стали на защиту дворовой собаки. Ее хотели забрать по заявлению мужчины, уверенного, что она укусила за ногу его 18-летнюю дочь. Однако сделать это подрядчику, занимающемуся отловом и стерилизацией бездомных псов, не удалось.

- Пришли во двор с участковым, его помощником, представителем администрации. Но собаку жильцы дома ни в какую не захотели отдавать, – поделился индивидуальный предприниматель Юрий Вязьмин.

Подробнее об этой ситуации рассказал сотрудник управы Железнодорожного района Александр Овсянников, курирующий работу с безнадзорными животными:

- Собака покусала 18-летнюю девушку еще 31 января. Причем случилось это не у дома № 67В, а подальше – у дома № 67/1, недалеко от лесополосы. Пострадавшая девушка тоже шла с собакой – своим домашним питомцем. Ее отец уверен, что кусал именно тот пес, который живет в конуре у дома № 67В. Однако местные жители уверены, что это не так. Собаку они выходили после ДТП. И вела она себя вроде бы всегда дружелюбно, да и вообще редко выходила из конуры. Надо сказать, поведение собаки подтверждало слова жильцов дома. Когда мы подошли к ней, она не проявила никакой агрессии. Ее усыпили, планировали увезти. Но местные жители поручили за нее и подписали акт, в котором обещали следить за ее поведением. Учитывая, что нет прямых доказательств, что именно этот пес напал на девушку, решили оставить его в покое. Собака проснулась еще до того, как мы уехали.

Напомним, с начала 2022 года участились случаи нападения собак на людей. 31 января 2022 года на территории школы в городе Лиски беспризорная собака укусила 9-летнюю девочку. Школьнице потребовалась помощь врача 29 января и 1 февраля бездомные псы напали на двух 9-летних девочек, гулявших во дворе дома на улице Миронова Коминтерновского района Воронежа. А 22 января бродячая собака напала на школьницу на Привокзальной площади Семилук и порвала ей брюки.

Случаи в Семилуках и Лисках стали поводом для активизации догхантеров. Они отравили несколько собак. Особенно «постарались» в Лисках. Там животных и стреляли, и травили. Причем большинство жертв догхантеров, конечно, никого не кусали и ни на кого не бросались.