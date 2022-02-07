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Общество7 февраля 2022 7:13

«Трупы даже не убирают»: жители воронежского райцентра пожаловались на массовое убийство собак

Животные погибают от пули или от яда
Ирина ШАБАНОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Фото Светланы Приходько

Фото Светланы Приходько

Жители города Лиски пожаловались на массовое убийство бездомных собак. Причем, трупы животных находят в разных районах города. Причина смерти – либо огнестрел, либо отравление. Многие животные с «бирками» на ушах, значит, стерилизованые. Ситуация ужаснула местных жителей. Пост в соцсетях выложила Светлана Приходько в понедельник, 7 февраля.

– Лиски, остановитесь! Позор! По всему городу трупы собак. Живодёры насаждают атмосферу ненависти, убивают доброту, нравственность, мораль, ломают цивилизованные устои честности и сострадания, внедряют в общество рознь, ненависть, агрессию. Лиски сейчас находятся по локти в крови. Остановитесь, если вы еще люди, – написала девушка в своем посте.

«Комсомолка» связалась с ней и узнала подробности. Как оказалось, трупы уже исчисляются десятками. На места, где убивают животных, вызывают полицию. Светлана и другие лискинцы уже обращались и в местную администрацию, и в прокуратуру. Но ситуация не улучшается.

– Мы знаем места, где валяются трупы, их и не убирают. Проходят дети, смотрят на это. Умирающие животные бьются в конвульсиях. При нас мальчик, увидев эту жестокость, расплакался. Я считаю, что так нельзя делать – у детей психика нарушается. У нас единичные случаи, когда собака напала на человека. А тут такое…, – рассказала Светлана Приходько, – Собак много убили, по всем районам города трупы. Видно, действуют ночью, чтобы волонтеры животным не могли помочь. Только у меня на передержке пять собак, которые с отравлением (одна парализована) и один пес со старым огнестрельным ранением. Пулю не вытаскивали, застряла в мягких тканях. Причем, страдают не агрессивные животные, а те, которых люди подкармливали, они безобидные, с детьми привыкли играть. Мне пришлось на передержку забрать трех щенков, мать которых попросту застрелили...