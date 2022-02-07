«Трупы даже не убирают»: жители воронежского райцентра пожаловались на массовое убийство собак

Фото Светланы Приходько

Жители города Лиски пожаловались на массовое убийство бездомных собак. Причем, трупы животных находят в разных районах города. Причина смерти – либо огнестрел, либо отравление. Многие животные с «бирками» на ушах, значит, стерилизованые. Ситуация ужаснула местных жителей. Пост в соцсетях выложила Светлана Приходько в понедельник, 7 февраля.

– Лиски, остановитесь! Позор! По всему городу трупы собак. Живодёры насаждают атмосферу ненависти, убивают доброту, нравственность, мораль, ломают цивилизованные устои честности и сострадания, внедряют в общество рознь, ненависть, агрессию. Лиски сейчас находятся по локти в крови. Остановитесь, если вы еще люди, – написала девушка в своем посте.

«Комсомолка» связалась с ней и узнала подробности. Как оказалось, трупы уже исчисляются десятками. На места, где убивают животных, вызывают полицию. Светлана и другие лискинцы уже обращались и в местную администрацию, и в прокуратуру. Но ситуация не улучшается.

– Мы знаем места, где валяются трупы, их и не убирают. Проходят дети, смотрят на это. Умирающие животные бьются в конвульсиях. При нас мальчик, увидев эту жестокость, расплакался. Я считаю, что так нельзя делать – у детей психика нарушается. У нас единичные случаи, когда собака напала на человека. А тут такое…, – рассказала Светлана Приходько, – Собак много убили, по всем районам города трупы. Видно, действуют ночью, чтобы волонтеры животным не могли помочь. Только у меня на передержке пять собак, которые с отравлением (одна парализована) и один пес со старым огнестрельным ранением. Пулю не вытаскивали, застряла в мягких тканях. Причем, страдают не агрессивные животные, а те, которых люди подкармливали, они безобидные, с детьми привыкли играть. Мне пришлось на передержку забрать трех щенков, мать которых попросту застрелили...