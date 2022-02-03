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Общество3 февраля 2022 9:51

Воронежские следователи проведут проверку по факту нападения бродячих собак на детей

Два случая подряд произошли на одной из улиц Северного района
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежские следователи начали доследственную проверку по сообщениям в СМИ о нападениях бродячих собак на детей. Два случая практически подряд произошли в Северном районе.

29 января и 1 февраля на улице Миронова бездомные псы напали на двух 9-летних девочек, гулявших во дворе дома. По словам мамы одной из пострадавших, животные ведут себя агрессивно и представляют опасность для местных жителей.

- Следователи опросят несовершеннолетних и их родителей, местных жителей, сотрудников организации, ответственной за проведение работ по отлову беспризорных животных. При необходимости проведут экспертные исследования, необходимых для установления всех обстоятельств случившегося, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.

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