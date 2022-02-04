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Происшествия4 февраля 2022 9:39

В Воронежской области беспризорная собака во дворе школы укусила 9-летнюю девочку

Это уже третий громкий случай нападения безнадзорных животных на детей за неполные две недели
Юрий КОЗЛОВ
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В Воронежской области бездомные собаки все чаще нападают на детей.

В Воронежской области бездомные собаки все чаще нападают на детей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

31 января 2022 года на территории школы в городе Лиски беспризорная собака укусила 9-летнюю девочку. Школьнице потребовалась помощь врача. Выяснением обстоятельств ЧП занимаются сотрудники Следственного комитета.

- В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям сотрудников организации, ответственной за проведение работ по отлову беспризорных животных. Опрошены пострадавшая девочка и ее родители, возможные очевидцы ЧП, иные лица, обладающие интересующей следствие информацией. Будет истребована и изучена медицинская и иная необходимая документация, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Напомним, это уже третий случай нападения собак на детей за неполные две недели. 29 января и 1 февраля бездомные псы напали на двух 9-летних девочек, гулявших во дворе дома на улице Миронова Коминтерновского района Воронежа. А 22 января бродячая собака напала на девочку на Привокзальной площади Семилук и порвала ей брюки.

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