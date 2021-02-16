Жуткую Аленку могут выставить на рок-фестивале «Чернозем» в Воронеже

Аленка может поприветствовать гостей фестиваля "Чернозем" Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Арт-объект Аленка, который приобрела группа компаний крупного воронежского девелопера Евгения Хамина, останется в том городе, где ее сковали. Туристам ее планируют показать впервые в рамках крупнейшего в России рок-фестиваля «Чернозем», который пройдет в нашем городе в августе 2021 года.

Как рассказала директор проектного офиса группы компаний (ГК) Хамина Анна Шурховецкая, в группе компаний сейчас рассматривают такую идею и планируют проработать эту концепцию. Рок-фестиваль «Чернозем» в 2021-м году поменял свою локацию и переехал из Тамбова.

– Вполне возможно, что на рок-форуме, который пройдет с 13 по 15 августа рядом с сити-парком «Град», мы покажем скульптуру Аленки. Но это будет не постоянное ее место, а разовая акция в рамках экспозиции, – пояснила Анна Шурховецкая.

Фото из аукционной документации

Потом, по ее словам, прославившийся на всю страну жуткий памятник установят в будущем парке скульптур Сити- парка «Град» города-спутника «Солнечный». Для него в компании уже собрали некоторые объекты, например, памятник Петру и Февронии. Его разобьют на площади от торгового центра в сторону международного аэропорта им. Петра I. Пока же Аленка будет ждать своего часа в хранилище.

Напомним, арт-объект группа компаний Хамина купила вчера, 15 февраля, состоялся аукцион по ее продаже.

Всего участвовало в торгах четыре претендента. Они длились два часа. Аленка была продана за 2,6 млн рублей. Практически в 2,5 раза дороже, чем она обошлась заказчику в свое время. Изготавливала ее местная фирма – ИП Пилипенко В. И. за 1 млн рублей для Новоронежской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов к 250-летию села Новая Аленовка. Разницу в 1,6 млн рублей потом предприниматель пообещал отдать на благотворительность.

Читайте также:

«Я боюсь там ночью ходить»: В городе Воронежской области открыли жуткий памятник Аленке (подробнее...)

«Получилось не то, что задумывали». Арт-объект снесли 21 декабря (подробнее...)