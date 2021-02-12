Рок-фестиваль «Чернозем» переезжает из Тамбова в Воронеж

Рок-фестиваль «Чернозем» в 2021-м меняет локацию: опен-эйр переезжает из Тамбова, где проводился с 2015 года, в Воронеж.

Рок-форум пройдет с 13 по 15 августа в Чернозем-парке - летней фестивальной площадке рядом с сити-парком «Град» (3 км до федеральной трассы «М4-Дон», 1 км до воронежского аэропорта).

За пять лет «Чернозем» превратился в опен-эйр федерального масштаба, за эти годы в программе засветились группы «Ленинград», «ДДТ», «Мумий Тролль», «Чайф», Noize MC. Лайн-ап рок-фестиваля организаторы обещают объявить в ближайшее время.

Кстати, купленные электронные билеты на «Чернозем-2020» будут действительны на новую дату. Бумажные билеты необходимо обменять на электронные.