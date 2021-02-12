Адвокат семьи рассказал, почему уроженец Луганска расправился с Натальей Тушинской

Решение о заключении под стражу вместе с обвиняемым Артемом С. слушал адвокат семьи погибшей учительницы. Его защитник предпочел покинуть зал суда Фото: Ирина ШАБАНОВА

Пока шло судебное заседание в Ленинском суде, обвиняемый в убийстве воронежской учительницы Артем С. прятал лицо от фото и телекамер. Уже в преддверии процесса представителей прессы предупредили: «он буйный». Поэтому и привезли его в суд под конвоем из 40 правоохранителей. Он уже дал признательные показания. Адвокат Игорь Лернер, который защищал его интересы, не слушал решение суда, а просто ушел.

Артем С. сидел с закрытым лицом Фото: Ирина ШАБАНОВА

На скамье защитников остался сидеть адвокат потерпевшей стороны Валерий Толкачников. Он не один десяток лет знает семью зверски убитой Натальи Тушинской. Он согласился поговорить с корреспондентом «Комсомольской правды».

– Это замечательная семья, я знаю ее уже около 20 лет. Это очень большое горе, от которого, наверное, не застрахован никто. При наличие таких уродов в нашей действительности, – поделился Валерий Матвеевич.

Он уже успел ознакомиться с делом.

– С материалами дела я ознакомился. Там достаточно оснований для того, чтобы признать его виновным, но в конечном итоге это будет решать суд. В данном случае Коминтерновского района, потому что преступление совершено там, пояснил адвокат семьи.

Также защитник рассказал о возможной причине, почему все-таки обвиняемый решил убить женщину, у которой с собой была только сумка с несколькими купюрами денег и сотовый телефон.

– Я так понимаю, что он не хотел оставлять свидетелей своего разбойного нападения. Вообще! Там не было никого на улице в этот момент. Он попытался завладеть ее сумкой, но она оказала какое-то элементарное сопротивление и после этого он стал ее уничтожать. Это предварительная версия следствия. Все еще будет уточняться.

Сторона обвинения настаивала на заключении в СИЗО, поскольку обвиняемый – гражданин Украины Фото: Ирина ШАБАНОВА

Сегодня, 12 февраля обвиняемого в зверском убийстве воронежской учительницы отправили в СИЗО до 2 апреля. 31-летний Артем С. – гражданин Украины. После убийства он успел вернуться к себе на родину. Но там его задержали. Накануне ему предъявили обвинение сразу по двум статьям – убийство с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей (п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ). По одной из статей Артему С. грозит пожизненное лишение свободы.

Наталья Тушинская. На прощание с учителем пришло более 100 воронежцев Фото: Юрий КОЗЛОВ

Как ранее установили криминалисты, он нанес жертве не менее 13 ножевых ударов. От чего она скончалась на месте. А также забрал у учительницы сумку и сотовый телефон.

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