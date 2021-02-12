Приезжий из Луганска признался в убийстве воронежской учительницы

Артем С. сидел с опущенной головой и не хотел показывать лицо Фото: Ирина ШАБАНОВА

Уроженец Луганска Артем С во время допроса признался в жестком убийстве воронежской учительницы математики Натальи Тушинской. Также во время проведения следственного эксперимента он уже рассказал следователю, как совершал зверские действия. Об этом сообщили в следственном управлении региона сегодня, 12 февраля.

Кроме того, при обыске у 31-летнего мужчины нашли одежду и обувь, в которой тот находился в день преступления. Ранее криминалисты с места трагедии взяли биологические образцы, по ним и удалось вычислить обвиняемого.

фото: СУ СКР по Воронежской области.

Сегодня Ленинский райсуд отправил его в СИЗО на 1 месяц и 24 дня – до 2 апреля включительно. Зачитывая решение о мере пресечения, судья Денис Гриценко сказал, что Артем С. – гражданин Украины, у него нет ни регистрации в России, ни гражданства нашей страны.

Также стало известно, что после убийства он успел пересечь границу и оказался в Украине, где его и задержали.

фото: СУ СКР по Воронежской области.

Сторона защиты и сам обвиняемый просили более мягкую меру наказания, правда, конкретно ее не называли. Но суд остался непреклонен, поскольку у обвинения были подозрения, что Артем С. может сбежать за границу.

Жуткое ЧП произошло в Воронеже 2 февраля. В половине восьмого вечера возле остановки «Гостиница Спутник» на Московском проспекте зверски зарезали 47-летнюю учительницу математики Наталью Тушинскую. Также с места преступления исчезла ее сумка и сотовый телефон