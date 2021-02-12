В Воронеже обвиняемого в убийстве учительницы доставили в суд в сопровождении 40 силовиков

Из зала суда. Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Ленинской районном суде началось заседание по избранию меры пресечения обвиняемому в убийстве учительницы Натальи Тушинской. Как сообщает корреспондент «КП-Воронеж» с места событий, 31-летнего мужчину доставили в суд в сопровождении более 40 правоохранителей.

- Он очень буйный, поэтому за ним усиленный контроль, - пояснили перед началом заседания.

Напомним, мужчину задержали 10 февраля за пределами региона. Ночью его привезли в Воронеж. В следственном управлении региона с ним провели допрос, а на следующий день состоялась проверка показаний на месте.

Сама трагедия произошло в Воронеже 2 февраля. В половине восьмого вечера возле остановки «Гостиница Спутник» на Московском проспекте зверски зарезали 47-летнюю учительницу математики Наталью Тушинскую. Также с места преступления исчезла ее сумка и сотовый телефон. Это и стало основной версией, которую рассматривали правоохранители – преступник мог напасть для того, чтобы затем украсть имущество.