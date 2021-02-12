31-летний обвиняемый все заседание прятал лицо. Фото: Ирина ШАБАНОВА

Обвиняемого в зверском убийстве воронежской учительницы отправили в СИЗО до 2 апреля. Такое решение принял Ленинский районный суд 12 февраля. 31-летний Артем С., гражданин Украины, который жестоко расправился с женщиной, проведет в изоляторе один месяца и 24 дня.

Об избрании меры пресечения ходатайствовал следователь СУ СК по Воронежской области. Мужчине предъявлено обвинение по двум тяжким уголовным статьям. Это – убийство с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей (п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ). По одной из статей Артему С. грозит пожизненное лишение свободы. Как ранее установили криминалисты, он нанес жертве не менее 13 ножевых ударов. От чего она скончалась на месте. А также забрал у учительницы сумку и сотовый телефон.

Также в ходе заседания выяснилось: обвиняемого задержали за пределами России. Однако где именно силовики не уточнили. Адвокат Артема С. отказался общаться с журналистами.

Напомним, 31-летний мужчина был задержан в ходе операции воронежскими полицейскими 10 февраля. Он успел после убийства выехать за пределы региона, поэтому был объявлен в федеральный розыск.

Ночью его привезли в Воронеж. В следственном управлении региона с ним провели допрос, а на следующий день состоялась проверка показаний на месте.

Жуткое ЧП произошло в Воронеже 2 февраля. В половине восьмого вечера возле остановки «Гостиница Спутник» на Московском проспекте зверски зарезали 47-летнюю учительницу математики Наталью Тушинскую. Также с места преступления исчезла ее сумка и сотовый телефон. Это и стало основной версией, которую рассматривали правоохранители – преступник мог напасть для того, чтобы затем украсть имущество.

Вычислили убийцу следователи и правоохранители, изучив записи камер видеонаблюдения возле места трагедии, а также провели комплекс экспертиз – изучили следы обуви, генетические следы, допросили многочисленных свидетелей.