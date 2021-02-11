Появилось видео следственного эксперимента с обвиняемым в убийстве воронежской учительницы

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Силовики проводят проверку показаний с обвиняемым в убийстве воронежской учительницы. Следственный эксперимент проходит в Коминтерновском районе на месте преступления, где обнаружили изрезанную женщину. Видео выложили очевидцы в соцсетях. Мужчина в присутствии правоохранителей показывает на манекене свои зверские действия.

Ранее подозреваемый в преступлении уже побывал на допросе. Пока неизвестно, дал ли он признательные показания. Теперь правоохранители пытаются восстановить картину страшного ЧП, которое случилось 2 февраля в районе остановки «Гостиница Спутник».

Напомним, обвиняемого задержали вчера, 10 февраля. Где конкретно его поймали – пока не разглашается. Он выехал за пределы Воронежской области, но не успел пересечь границу с Украиной. Предположительно, мужчина – житель Луганска. Пока силовики из личных данных раскрывают только то, что ему 31 год. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Известно, что следователь намерен ходатайствовать о помещении в СИЗО.

Мужчине вменяют сейчас две статьи – убийство с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей (п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ).

47-летнюю Наталью Тушинскую зверски убили около половины восьмого вечера 2 февраля. Трагедия произошла возле остановки «Гостиница Спутник» на Московском проспекте. Криминалисты насчитали на теле 13 ножевых ран. Также с места преступления исчезла ее сумка и сотовый телефон. Это и стало основной версией, которую рассматривали правоохранители – преступник мог напасть для того, чтобы затем украсть имущество.