Следователи допросили предполагаемого убийцу воронежской учительницы

Убийца зверски расправился с учительницей, которая возвращалась из школы домой Фото: Максим ГОРОХОВ

С обвиняемым в зверском убийстве воронежской учительницы математики провели допрос. Он проходил в кабинете следователя в Следственном управлении СКР по Воронежской области, сразу после того, как предполагаемого преступника ночью доставили в областной центр. Об этом сообщили в ведомстве 11 февраля.

Скриншот видео допроса, Следком

31-летний мужчина был задержан вчера, 10 февраля, за пределами региона. Но из страны он выехать не успел. Поэтому силовики объявили его в федеральный розыск. Пока о точном местонахождении, где его поймали, правоохранители умалчивают. Известно, что в операции принимала участие группа воронежских полицейских. Как рассказали в региональном главке, стражи порядка не пострадали. Сильного сопротивления со стороны обвиняемого не последовало. Хотя были опасения, поскольку ранее прошла информация, что у него, предположительно, военная подготовка.

Место убийства. Следователи провели несколько экспертиз, в том числе генетическую и следов убийцы Фото: Максим ГОРОХОВ

Мужчине вменяют сейчас две статьи – убийство с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей (п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ). Судя по квалификации второй статьи, жертва могла умереть не сразу, хотя убийца нанес ей 13 ножевых ударов.

Следователи в ближайшее время планируют провести проверку показаний на месте преступления. Также сегодня ему изберут меру пресечения. Известно, что следователь будет ходатайствовать о помещении его в СИЗО.

– Следователями СК продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех без исключения обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, – пояснили в СУ СКе.

Напомним, 47-летнюю Наталью Тушинскую зверски зарезали около половины восьмого вечера 2 февраля. Трагедия произошла возле остановки «Гостиница Спутник» на Московском проспекте. Убийца жестоко расправился с жертвой. Криминалисты насчитали на теле 13 ножевых ран. Также с места преступления исчезла ее сумка и сотовый телефон. Это и стало основной версией, которую рассматривали правоохранители – преступник мог напасть для того, чтобы затем украсть имущество.

Проститься с убитой учительницей в школу, где она преподавала, пришло более сотни человек Фото: Юрий КОЗЛОВ

Вычислили убийцу следователи и правоохранители, изучив записи камер видеонаблюдения возле места трагедии, а также провели комплекс экспертиз – изучили следы обуви, генетические следы, допросили многочисленных свидетелей.

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