Подозреваемого в зверском убийстве учительницы в Воронеже объявили в федеральный розыск

Место убийства. Фото: Максим ГОРОХОВ

Воронежские следователи установили подозреваемого в убийстве учительницы математики школы № 1 Натальи Тушинской. Напомним, женщину зарезали около половины восьмого вечера 2 февраля. Трагедия произошла возле остановки «Гостиница Спутник» на Московском проспекте. Криминалисты насчитали на теле 13 ножевых ран. Наталья Тушинская была душой компании, в школе все ее уважали и любили. Многие коллеги, в том числе и директор, вспоминая о ней, не могли удержаться от слез.

Как рассказала в пресс-службе регионального СУ СКР, следователи вместе с полицейскими изучили записи камер видеонаблюдения возле места убийства, следы обуви, допросили многочисленных свидетелей. Также сообщили о том, что назначены генетические экспертизы по следам биологического происхождения. Следователи не раскрывают, что имеют в виду. Однако вариантов немного – видимо, на месте преступления обнаружили кровь, слюну, либо фрагменты кожи остались под ногтями убитой, когда она сопротивлялась.

Так вот, по всем этим данным установили подозреваемого в преступлении. Им оказался 31-летний мужчина, заочно объявленный в федеральный розыск. Остальная информация не разглашается в интересах следствия.

Преступнику по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем» грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

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