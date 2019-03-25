2019-03-25T17:51:20+03:00
Общество

Здание воронежского театра оперы и балета спас общественный контроль

Как отметили в управлении по охране объектов культурного наследия, именно внимание горожан к зданию является одной из гарантий его сохранения
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Здание является одним из символов города.Здание является одним из символов города.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сегодня, 25 марта, на пресс-конференции в Доме журналистов глава управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области Владимир Перцев прокомментировал возможность включения театра оперы и балета в список охраняемых зданий.

Владимир Перцев. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Владимир Перцев.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

- Театр не обладает признаками объекта культурного наследия, не является выявленным объектом, не включен в реестр... Но он вместе с библиотекой им. Никитина и зданием правительства образует исторически сложившийся облик центральной площади Воронежа. Эту позицию наше управление будет занимать при любом раскладе. Будет ли реконструкция или капитальный ремонт - мы не вольны влиять на эти процедуры. Однако отметим, что лицевая сторона объекта, его боковые части передают колорит советской эпохи и являются частью общего архитектурного решения центра Воронежа.

Владимир Перцев также отметил, что в вопросе включения театра в список охраняемых объектов есть еще и прагматическая часть.

- Разница в стоимости между ремонтными работами на обычных объектах и объектах культурного наследия - три-четыре раза. На данный момент присутствует общественный контроль. И если от пяти до семи тысяч горожан сразу же высказались за сохранение театра, то вопрос о том, чтобы его снести, поднимать не нужно. Но лучше сначала отремонтировать театр и приготовить его к эксплуатации. А затем постепенно рассматривать вопрос о его включении в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Владимир Перцев также сообщил, что власти региона рассматривают варианты реконструкции усадьбы Башкирцева в Семилуках. Кроме того, он рассказал подробности проекта по консервации Ротонды.

Напомним, в начале февраля в Воронеже общественный совет при областном департаменте культуры вынес рекомендацию снести здание на площади Ленина и построить на его месте новое "с максимально возможным совпадением характеристик фасадной части". Чтобы спасти театр, активисты создали петицию. 15 февраля в интервью ТАСС губернатор Воронежской области заявил, что правительство региона планирует сделать театр оперы и балета современным, но не собирается сносить. О сохранении здания эмоционально высказались урбанист, историк и краевед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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