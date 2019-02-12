2019-02-12T14:35:33+03:00
Звезды

Историк о воронежском театре оперы и балета: "Никто не дает гарантий узнаваемости нового фасада"

Александр Никитин рассуждает об одном из символов города
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Будущее здания театра туманноБудущее здания театра туманноФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Который день в Воронеже обсуждают идею снести театр оперы и балета и построить на его месте новый. К такой рекомендации пришел общественный совет при областной департаменте культуры. Какой вес имеет это решение? Спросили у Александра Никитина, историка и общественника.

- Решения любого общественного совета из тех, что у нас существуют, носят исключительно рекомендательный характер. Высказанная позиция может быть исполнена через год, через пять, через десять лет. Суть работы такого органа - обсуждение каких-то управленческих решений с представителями различных слоев общества, - поясняет Никитин. - Как показывает практика, подобные советы работают в едином порыве с органами исполнительной власти, при которых существуют. И решение, принятое этим органом, зачастую все-таки исполняется.

Так насколько обоснована рекомендация совета?

- Вопрос ремонта, сноса, реконструкции театра решается после соответствующих расчетов специалистов. Что эффективнее реализовать? Я допускаю любое решение. Но встает вопрос, получим ли мы в итоге узнаваемый фасад этого театра? Снести - снесем, но что там построим? Никто не дает гарантий, что главный фасад внешне будет точно такой же, сохранит свою узнаваемость. У кого-то там первые свидания были, у кого-то - последние... Горожане, которые встретили новость негативно, имеют все основания на эту реакцию.

ПОДРОБНЕЕ

Воронежцы опоздали спасать театр оперы и балета? Будущее одного из главных исторических зданий города окутано туманом. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области женщина схватила биту и разнесла машину любовницы мужа
Воронежца лишили "Мерседеса" за долги по налогам
В Воронеже пропал мужчина в шапке с надписью «Зенит»
Стал известен предварительный состав наблюдательного совета воронежской ОЭЗ
В Воронеже пропавшего слабослышащего дедушку нашли в больнице
Воронежцы могут посмотреть на гонки ездовых собак
Жителя Воронежской области, изнасиловавшего школьницу, отправили за решетку на 8 лет
Воронежские прыгуны в воду завоевали четыре медали на Кубке России
В Воронеже обустроят улицу, где рухнула труба котельной
Госавтоинспекция из-за обледенения дорог просит воронежцев пересесть на общественный транспорт
Юная воронежская каратистка завоевала бронзу международного турнира
Воронежцев научат любить, как любит один лишь бобр
Воронежская спортсменка выиграла международный турнир по боксу
В Воронеже разыскивают слабослышащего пенсионера
ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах крупных агрохолдингов в Воронежской области
Воронежская дзюдоистка выиграла Кубок Европы
В Воронеже ограбили ювелирный магазин
Заработал долгожданный воронежский светофор
Воронежцы, заразившиеся ОРВИ, продолжают ходить на работу и не вызывать врачей
В Воронеже приуныл светофор
В центре Воронежа в День влюбленных проведут пожарные учения
На воронежских заправках на 20 копеек подешевел бензин
Зараженный гонконгским гриппом москвич мог умереть в Воронежской области из-за заболевания сердечно-сосудистой системы
Прокурор Воронежской области посоветовал клиентам "Гауса" идти в суд
Реконструкция бывшей воронежской гостиницы «Дон» обойдется в 51,8 млн. рублей
Пенсионерка из Воронежа перевела мошеннику 139 тысяч рублей
В авиакомпании рассказали, почему самолет «занесло» на взлетной полосе в Воронеже