Историк о воронежском театре оперы и балета: "Никто не дает гарантий узнаваемости нового фасада"

12 Февр. 14:35 2019-02-12T14:35:33+03:00

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Который день в Воронеже обсуждают идею снести театр оперы и балета и построить на его месте новый. К такой рекомендации пришел общественный совет при областной департаменте культуры. Какой вес имеет это решение? Спросили у Александра Никитина, историка и общественника.

- Решения любого общественного совета из тех, что у нас существуют, носят исключительно рекомендательный характер. Высказанная позиция может быть исполнена через год, через пять, через десять лет. Суть работы такого органа - обсуждение каких-то управленческих решений с представителями различных слоев общества, - поясняет Никитин. - Как показывает практика, подобные советы работают в едином порыве с органами исполнительной власти, при которых существуют. И решение, принятое этим органом, зачастую все-таки исполняется.

Так насколько обоснована рекомендация совета?

- Вопрос ремонта, сноса, реконструкции театра решается после соответствующих расчетов специалистов. Что эффективнее реализовать? Я допускаю любое решение. Но встает вопрос, получим ли мы в итоге узнаваемый фасад этого театра? Снести - снесем, но что там построим? Никто не дает гарантий, что главный фасад внешне будет точно такой же, сохранит свою узнаваемость. У кого-то там первые свидания были, у кого-то - последние... Горожане, которые встретили новость негативно, имеют все основания на эту реакцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU