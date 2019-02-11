Воронежцы опоздали спасать театр оперы и балета?

На момент написания этого текста к трем тысячам подбиралось число горожан, подписавших петицию за спасение театра оперы и балета. Новость о том, что в Воронеже общественный совет при областном департаменте культуры рекомендовал снести здание на площади Ленина и построить на его месте новое «с максимально возможным совпадением характеристик фасадной части», многих повергла в шок. Но новость ли это?

Третьего не дано

Еще 11 декабря 2018 года губернатор Александр Гусев провел выездное совещание по дальнейшей судьбе Воронежского государственного театра оперы и балета - сообщение об этом и сейчас можно найти на сайте облправительства. Уже тогда директор Александр Арнаутов жаловался, что в здании с момента сдачи в эксплуатацию в 1961 году так ни разу и не проводился капитальный ремонт.

Возможно, чтобы не шокировать общественность, вариант со строительством нового театра в тот момент мягко назвали «приоритетным». Это прилагательное и ослабило бдительность.

Ведь далее Александр Гусев подчеркнул: «Оба варианта нуждаются в детальной экспертной оценке». Первый - это строительство нового здания на месте существующего. Второй - возведение его на другой площадке, предположительно на набережной между Вогрэсовским и Чернавским мостами. И превращение старого в музей. Третьего изначально было не дано. Так стоит ли сейчас в чем-либо обвинять общественный совет?

Фото: С сайта департамента культуры Воронежской области

На сайте же департамента культуры всей воронежской интеллигенции 6 февраля прямо заявили: «Выступившие на заседании Общественного совета представители театрального сообщества и деятели культуры региона отметили, что приоритетным вариантом стало бы строительство нового здания театра оперы и балета на месте существующего». Правда, позже эту фразу удалят.

Над Воронежем будут смеяться?

Участники общественного совета также сошлись во мнении, что здание должно сохранить классический облик. В пример даже ставили Венскую оперу, которая трижды перестраивалась.

- Уже снесен соседний жилой дом из ансамбля площади Ленина - также с наилучшими пожеланиями выполнить без отступлений проект «а-ля классицизм». Но если и главный фасад театра будет «а-ля классицизм», а не такой, каким его задумали ведущие зодчие, над Воронежем начнут смеяться! - оппонирует кандидат исторических наук Павел Попов. - Выход, на мой взгляд, один. Общественность города должна немедленно выступить с инициативой и с созданием первичной документации для обращения в госорганы: включить Воронежский театр оперы и балета в список вновь выявленных объектов культурного наследия. Законодательство об охране наследия разумно включает оформление предмета охраны. В случае необходимости можно отнести к таковому предмету только главный фасад с входным портиком, с эффектной колоннадой. В таком случае можно пожертвовать тыльной частью здания, демонтировать ее, значительно увеличить объем.

Фото: Правительство Воронежской области

Пока же петицию, чтобы спасти здание театра, создали активисты общественного движения «Город и транспорт». Они аргументируют свою позицию тем, что театр - визитная карточка Воронежа: печатается на конфетах, открытках и других сувенирах. Петиция пока не слишком быстро набирает популярность.

- В стратегии развития города, принятой в декабре 2018 года, говорится о том, что он должен становиться культурным центром. Необходимо развивать и туризм. Каким образом можно это делать, когда нет бережного отношения к своей истории? Такой город не будет привлекателен для туристов, - отмечают авторы обращения.

Нужны федеральные деньги

В масштабном исследовании «Воронежский пульс» еще в 2013 году театр на площади Ленина характеризовали так: «Трещины в стенах видны невооруженным глазом. Акустика зала не отвечает параметрам, которые необходимы для качественного исполнения оперных спектаклей».

К слову, еще будучи губернатором Воронежской области, Алексей Гордеев на архитектурном форуме «Зодчество VRN» в 2014 году сказал, что, возможно, здание театра проще снести и построить заново. Однако позже он озвучивал только планы о реконструкции. Быть может, не хотел лишний раз волновать общественность?

Спустя два года на том же «Зодчестве VRN» замруководителя регионального департамента строительной политики Артур Кулешов предполагал, что уже в 2018-м удастся приступить к реконструкции. Помните медиа-фасад? Или идею разместить репетиционные залы под площадью Ленина? Тогда требовался миллиард рублей - и это оказалось проблемой.

Один из возможных видов будущего театраФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Для сравнения, на реконструкцию драмтеатра, расположенного на проспекте Революции, 55, потребовалось примерно 1,2 миллиарда. Обновленный театр начал работу в апреле 2012 года. Есть и другой пример: открывшийся в 2014 году Камерный театр на улице Карла Маркса, 55а стоил 530 миллионов.

Но вернемся к оперному. Когда работы там уже должны были идти, эксперты лишь сделали «переоценку» стоимости реконструкции: в июле 2018 года она выросла до 2 миллиардов рублей. Где найти в два раза больше денег?

Спасением выглядит то, что именно эти 12 месяцев стали Годом театра в России. Быть может, поэтому региональное правительство спешит сдать проектно-сметную документацию в 2019 году? Ведь можно рассчитывать на федеральное финансирование - и этот расчет никто не скрывает. А иначе все может и вовсе не сдвинуться с мертвой точки.

МНЕНИЯ

«Никто не дает гарантий узнаваемости нового фасада»

Александр Никитин, ответственный секретарь воронежского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, поясняет:

- Решения любого общественного совета из тех, что у нас существуют, носят исключительно рекомендательный характер. Высказанная позиция может быть исполнена через год, через пять, через десять лет. Суть работы такого органа - обсуждение каких-то управленческих решений с представителями различных слоев общества. Как показывает практика, подобные советы работают в едином порыве с органами исполнительной власти, при которых существуют. Решение, принятое этим органом, зачастую исполняется. Вопрос ремонта, сноса, реконструкции театра решается после соответствующих расчетов специалистов. Что эффективнее реализовать? Я допускаю любое решение. Но встает вопрос, получим ли мы в итоге узнаваемый фасад этого театра? Снести снесем, но что там построим? Никто не дает гарантий, что главный фасад внешне будет точно такой же, сохранит свою узнаваемость. У кого-то там первые свидания были, у кого-то - последние... Горожане, которые встретили новость негативно, имеют все основания на эту реакцию.

«В этом здании ценно все»

Краевед Ольга Рудева так прокомментировала идею сноса:

- Общественных зданий, построенных в послевоенное время в традициях сталинского ампира, у нас не прибавится никогда. В случае с театром оперы и балета ценно все: планировка, интерьеры, люстры и так далее. С другой стороны, фундамент и стены здания возвели перед войной, много лет оно простояло без крыши. О степени аварийности судить не могу - это дело специалистов. Считаю, что к аварийности может привести только бесхозяйственность и нежелание поддерживать здание в «здоровом» состоянии. Живу в доме-ровеснике, и хорошо понимаю, что если лет шестьдесят не делать ремонт, то состояние будет не просто аварийным, а невозможным для проживания.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

- Воронежский оперный театр - единственный в Центральном Черноземье;

- Возведение ТОБ началось в 1940 году, но закончилось только в 1961-м;

- Строительство театра спешили закончить к приезду Хрущева, который хотел провести в нем совещание по сельскому хозяйству Черноземья. В связи с этим областное и городское руководство запретило выполнять роспись потолка и лепные декоративные детали на барьерах балконов, боясь, что это будет архитектурным излишеством;

- Первым спектаклем, ознаменовавшим рождение нового воронежского театра, стала опера Чайковского «Евгений Онегин», поставленная первым главным дирижером театра Тимофеевым;

- На сцене театра выступали, например, Майя Плисецкая, Олег Табаков и Иосиф Кобзон.

- В 2015 году в список 50 лучших театров России, который составил сервис рекомендаций Yell.ru, вошел лишь один воронежский театр. На 13-й строчке расположился наш ТОБ.