В Воронеже построят новый Театр оперы и балета
На выездном совещании губернатор Александр Гусев проанонсировал проект строительства нового театра оперы и балета.
Совещание проходило в старом театре, трещины которого видны невооруженным глазом. Поэтому о целесообразности проекта трудно спорить. Ведь нынешнее здание было построено еще в 1961 году и с тех пор в нем не разу не делали капремонт. Кроме того, работники театра жалуются на нехватку площадей.
Износ стен виден невооруженным глазом.Фото: с портала правительства Воронежской области.
Фото: с портала правительства Воронежской области.
В ходе обсуждения отметили, что приоритетный вариант решения проблемы - строительство нового здания. Участники встречи представили главе региона два возможных решения задачи. Первый – строительство нового здания на месте существующего с увеличением застройки в сторону сквера имени Пушкина. Второй – возведение нового театра на другой площадке.
Александр Гусев подчеркнул, что оба варианта нуждаются в детальной экспертной оценке и их необходимо в ближайшее время обсудить с профессиональным сообществом и жителями Воронежа. Губернатор дал поручение подготовить всю необходимую для реализации проекта документацию к концу 2019 года.