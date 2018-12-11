2018-12-11T20:47:10+03:00
Общество

В Воронеже построят новый Театр оперы и балета

Сейчас решают, будет ли он на месте старого, или на новой площадке [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Театр оперы и балета могут снести и построить уже в другом месте.Театр оперы и балета могут снести и построить уже в другом месте.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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На выездном совещании губернатор Александр Гусев проанонсировал проект строительства нового театра оперы и балета.

Совещание проходило в старом театре, трещины которого видны невооруженным глазом. Поэтому о целесообразности проекта трудно спорить. Ведь нынешнее здание было построено еще в 1961 году и с тех пор в нем не разу не делали капремонт. Кроме того, работники театра жалуются на нехватку площадей.

Износ стен виден невооруженным глазом. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Износ стен виден невооруженным глазом.Фото: с портала правительства Воронежской области.

Фото: с портала правительства Воронежской области.

В ходе обсуждения отметили, что приоритетный вариант решения проблемы - строительство нового здания. Участники встречи представили главе региона два возможных решения задачи. Первый – строительство нового здания на месте существующего с увеличением застройки в сторону сквера имени Пушкина. Второй – возведение нового театра на другой площадке.

Александр Гусев подчеркнул, что оба варианта нуждаются в детальной экспертной оценке и их необходимо в ближайшее время обсудить с профессиональным сообществом и жителями Воронежа. Губернатор дал поручение подготовить всю необходимую для реализации проекта документацию к концу 2019 года.

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