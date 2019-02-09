«Позор для Воронежа»: на площади Ленина снесут театр оперы и балета

СЕГОДНЯ 12:53 2019-02-09T13:04:43+03:00

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В Воронеже общественный совет при областном департаменте культуры рекомендовал снести здание театра оперы и балета и построить новое на его месте «с максимально возможным совпадением характеристик фасадной части». Решение участники совета озвучили во вторник, 5 февраля. Об этом в своем профиле в LiveJournal рассказал доцент факультета архитектуры и градостроительства ВГТУ Павел Попов. Однако, краевед таким развитием событий крайне недоволен. Он назвал происходящее «позором для Воронежа».

- Общественному совету, по существу, оставили только два варианта: новый театр на месте старого и новый – на новом месте. Конечно, театр на главной площади города – лучше, чем на набережной! Да вот только, мягко говоря, вызывает большое удивление позиция совета по культуре, который совершенно не опечалился тем, что задуман снос 100-процентного объекта культурного наследия – правда, официально не занесенного ни в один охранный список, - написал Павел Попов.

Из сложившийся ситуации краевед видит только один выход: общественность города должна немедленно выступить с инициативой и с созданием первичной документации для обращения в госорганы охраны культурного наследия: включить Воронежский театр оперы и балета в список вновь выявленных объектов культурного наследия.

Напомним, летом 2018 года губернатор Александр Гусев впервые заявил о том, что в Воронеже могут снести театр оперы и балета и построить новый на Петровской набережной. Но тогда еще рассматривались два варианта: реконструкция здания и снос со строительством нового театра. Стоимость реконструкции специалисты оценили в два миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU