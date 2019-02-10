2019-02-10T11:48:37+03:00
Общество

В Воронеже создали петицию за спасение от сноса театра оперы и балета

Пока, к сожалению, не так много горожан поддержали активистов
Олег ИВАНОВ
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Пока обращение поддержало чуть больше 200 воронежцевПока обращение поддержало чуть больше 200 воронежцев
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Шок вызвала у горожан новость о том, что в Воронеже общественный совет при областном департаменте культуры рекомендовал снести здание театра оперы и балета и построить новое на его месте «с максимально возможным совпадением характеристик фасадной части».

Петицию, чтобы спасти здание театра, создали активисты общественного движения «Город и транспорт».

- Мы против планов по сносу здания театра, и просим вас сохранить существующее здание без какого-либо вмешательства в его архитектурный облик. Необходимые реставрационные работы могут быть выполнены по современным технологиям без сноса здания, - заявляют общественники.

Действительно, здание театра оперы и балета - визитная карточка города: оно печатается на конфетах, открытках и других сувенирах. Петиция, к сожалению, не слишком быстро набирает популярность. Конечно, идет только первый день с момента создания обращения, но его подписали пока только двести человек.

- В стратегии развития Воронежа, принятой в декабре 2018 года, говорится о том, что город должен становиться культурным центром, необходимо развивать и туризм. Каким образом можно развивать культуру и туризм, когда в городе нет бережного отношения к своей истории? Такой город не будет привлекателен для туристов, - отмечают авторы петиции. - Архитектура -это наследие нашего прошлого, источник вдохновения для нынешних и будущих поколений. И мы просим вас сохранить данное здание для будущих поколений воронежцев, не изменять архитектурный облик главной площади города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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