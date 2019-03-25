2019-03-25T14:36:51+03:00
Звезды

Дачу Башкирцева под Воронежем превратят в место отдыха для молодоженов

Появились планы по восстановлению объекта культурного наследия
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯСтанислав ШЕВЧЕНКО
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фото Михаила Глущенко.фото Михаила Глущенко.
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Под Воронежем наведут порядок на объекте культурного наследия Дача Башкирцева. Об этом сообщил руководитель управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области Владимир Перцев.

Здание в пригороде Семилук сейчас в плачевном состоянии. Еще в послевоенный период там были разрушены балкон, смотровая площадка. Время и заброшенность продолжили процесс разрушения. До 2018 года объект находился в федеральной собственности, после перешел району.

В 2019 было проведено совещание по поводу восстановления объекта. Речь идет о преобразовании разрушенной усадьбы в место отдыха для семей, молодоженов: дом, сад, пруд реставрируют. Из Дачи Башкирцева собираются сделать еще один символ Воронежа.

Сроки пока не называются.

Напомним, на даче часто бывал поэт Алексей Кольцов. Владелец усадьбы, богатый фабрикант Иван Башкирцев был женат на его сестре Марии. Господский дом построен в 1820-е годы в стиле позднего классицизма. Вокруг - прекрасный парк. «Дача» пережила схватки белогвардейцев с казаками, бомбежки во время Великой Отечественной, но не устояла перед рыночной экономикой и оказалась всеми забыта. Надеемся, ее снова ждут прекрасные времена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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