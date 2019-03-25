2019-03-25T15:26:53+03:00
Звезды

Над воронежской Ротондой хотели построить "шапочку"

Идет обсуждение предложений по консервации исторического объекта
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯСтанислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

В Воронеже продолжается рассмотрение предложений по вариантам консервации Ротонды. Напомним, исторический памятник, ставший символом разрушенного фашистами Воронежа, восстановят частично на народные средства.

- Я не рискнул согласовать проект по консервации. Архитекторы предлагали надстроить над объектом "шапочку" - дополнительные скаты, которые защищали бы памятник от воды. Мы посовещались с экспертным сообществом и пришли к выводу, что это может изменить восприятие памятника. - прокомментировал руководитель управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области Владимир Перцев.

Дальнейшее обсуждение работ по консервации памятника намечено на завтра, 26 марта.

Напомним, решение о сохранении Ротонды приняли в конце февраля 2018-го. Финансирование работ по консервации памятника войны планируется из трех источников - Российского военно-исторического общества, бюджета Воронежской области и пожертвований неравнодушных граждан - любой желающий может перечислить на сохранение уникального памятника посильную сумму.

Российское военно-историческое общество уже выделило 1,5 млн рублей на экспертизу состояния Ротонды. На эти деньги сделают инструментальные и лабораторные исследования, а также подготовят полный пакет проектно-сметной документации по консервации уникального памятника войны. Экспертиза позволит установить степень устойчивости конструкции и общее состояние фундамента, а исследование подвальных помещений Ротонды - возможно ли их приспособление под музейное пространство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
40 тысяч сняли со счета пенсионерки в Воронежской области лже-банковские сотрудники
Под Воронежем глава села присвоил служебную «пятерку»
Дачу Башкирцева под Воронежем превратят в место отдыха для молодоженов
В Воронеже будут судить за мошенничество экс-заместителя начальника отдела судебных приставов за мошенничество
В Воронеже в аварии пострадал двухлетний мальчик
Дежурному службы 112, с которым говорила по телефону умирающая под Воронежем девочка, предъявили обвинение в халатности
Штормовое предупреждение: в Воронежской области ожидается сильный ветер и мокрый снег
В Воронеже ночью у шашлычной была «разборка» со стрельбой
В Воронеже на 1000 рублей оштрафуют водителя машины фотофиксации платных парковок, нарушившего ПДД
Где в Воронеже арендовать автомобиль?
В Северном районе Воронежа в ДТП попала «Скорая»
Назвали самые прибыльные вакансии марта в Воронеже
Воронежским общественникам предоставят бюджетную поддержку
Жителей Ленинского района Воронежа приглашают обсудить практику гражданских инициатив
В Воронеже поймали серийного домушника-наркомана
В Воронеже начали прием заявок на форум «Зодчество VRN-2019»
Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
На окружной а Воронеже столкнулось 6 машин: женщину увезли в больницу
Школьников приглашают на "театральные прогулки" по Воронежу
Житель Воронежской области насушил мешок конопли
В Воронеже пройдет большая выставка Ильи Глазунова
В Воронеже отменили концерт Лолиты
В Воронеже машины фотоконтроля платных парковок массово нарушают ПДД
Воронежский затопленный двор сравнили с Венецией