Над воронежской Ротондой хотели построить "шапочку"

СЕГОДНЯ 14:58 2019-03-25T15:26:53+03:00

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В Воронеже продолжается рассмотрение предложений по вариантам консервации Ротонды. Напомним, исторический памятник, ставший символом разрушенного фашистами Воронежа, восстановят частично на народные средства.

- Я не рискнул согласовать проект по консервации. Архитекторы предлагали надстроить над объектом "шапочку" - дополнительные скаты, которые защищали бы памятник от воды. Мы посовещались с экспертным сообществом и пришли к выводу, что это может изменить восприятие памятника. - прокомментировал руководитель управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области Владимир Перцев.

Дальнейшее обсуждение работ по консервации памятника намечено на завтра, 26 марта.

Напомним, решение о сохранении Ротонды приняли в конце февраля 2018-го. Финансирование работ по консервации памятника войны планируется из трех источников - Российского военно-исторического общества, бюджета Воронежской области и пожертвований неравнодушных граждан - любой желающий может перечислить на сохранение уникального памятника посильную сумму.

Российское военно-историческое общество уже выделило 1,5 млн рублей на экспертизу состояния Ротонды. На эти деньги сделают инструментальные и лабораторные исследования, а также подготовят полный пакет проектно-сметной документации по консервации уникального памятника войны. Экспертиза позволит установить степень устойчивости конструкции и общее состояние фундамента, а исследование подвальных помещений Ротонды - возможно ли их приспособление под музейное пространство.

ИСТОЧНИК KP.RU