«Мы против, но разве нас кто-нибудь спросит»: воронежцы о сносе театра оперы и балета

СЕГОДНЯ 11:01 2019-02-18T11:05:18+03:00

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В начале февраля в Воронеже общественный совет при областном департаменте культуры рекомендовал снести здание на площади Ленина и построить на его месте новое «с максимально возможным совпадением характеристик фасадной части».

Многих воронежцев такая новость повергла в шок. Чтобы спасти здание ТОБа активисты общественного движения «Город и транспорт» создали петицию. Они аргументируют свою позицию тем, что театр - визитная карточка Воронежа: печатается на конфетах, открытках и других сувенирах.

15 февраляв в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме губернатор Воронежской области заявил, что правительство региона планирует сделать театр оперы и балета современным, но не собирается сносить его здание. По словам Александра Викторовича, в старом помещении можно устроить музей или использовать его как вторую сцену.

- Строительство нового театра стоит 3,5 млрд рублей, и реконструкция стоит примерно столько же - 3,1 млрд рублей, но она в любом случае не будет отвечать современным требованиям. Конечно, было бы правильно построить новое здание, а старое использовать как музей или как вторую сцену. Мы еще будем обсуждать все варианты, - сказал глава региона.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/692425" frameborder="0"></iframe> Воронежцы о сносе театра оперы и балета.Артем САБЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU