Сын воронежской пенсионерки: «Мать до сих пор не понимает, что осталась без обеих ног»

- Я в данном отношении придерживаюсь только фактов. Я не врач. Операцию сделал медик, он принял свое решение и взял на себя ответственность. Правильно ли он все сделал или нет - решит следствие, - с этих слов 10 ноября началась пресс-конференция Игоря Дронова, старшего сына 89-летней учительницы математики, которой, предположительно, отрезали здоровую ногу вместо больной.

Напомним, накануне облздрав сообщил об окончании внутренней проверки, которая показала, что хирурги действовали верно и спасли жизнь пациентке. Ведомство опубликовало обращение Игоря Дронова с описанием своего видения ситуации.

Игорь Александрович возмутился теми фотографиями, что появились в СМИ.

- Мне не нравится шоу, которое устроили из болезни моей матери. Как это можно еще назвать? Раз заведено уголовное дело, все должно решаться в рамках закона. В сомнениях я поддерживаю брата. То, что заведено уголовное дело, поддерживаю. Но я категорически против шумихи, - говорил старший сын.

Возможно, на этом бы и закончилось его небольшое выступление, но внезапно дверь открылась и в помещение, где проходила пресс-конференция, пришел младший сын Андрей с женой и другими родственниками.

Старший брат старается держаться подальше от созданной шумихиФото: Татьяна МИСТЮКОВА

«Это преступление»

- Мы узнали, что тут такое собрания. И решили, что нам есть, что сказать. Считаю, что мать просто изуродовали. Родственница накануне звонит мне из палаты и рыдает, а я слышу, что мать кричит: «Зачем мне это надо было в 90 лет!» Понимаете? - отметил Андрей Дронов - Моя точка зрения твердая: это преступление, за которое необходимо наказывать.

Младший сын пересказал те события, что случились 4 ноября в городской больнице № 3 - подробнее мы писали об этом в нашем материале. Андрей Дронов уверяет, что под действием сильнодействующих препаратов его мать до сих пор не может оценить свое состояние.

- Два дня назад, когда мать кормили, ее приподняли. И она говорит: «Ты мне здоровую ногу поправь», - делится переживаниями младший сын.

Поддерживает Андрея и его супруга Татьяна Дронова. Она до сих пор с ужасом вспоминает тот злополучный момент.

- Я зашла в палату, подошла к Марии Дмитриевне. Сказала ей, что она большой молодец и скоро поправится. Прочла ей смс от друзей. Она расплакалась и спрашивает: «Скажи, а сколько ноги осталось?» Сказала ей: «Примерно до середины бедра». Дальше я подняла одеяло, и был шок. Та нога, которая должна была быть ампутирована, осталась на месте. Что было на моем лице, я не знаю. Даже «до свидания» не сказала. Просто вылетела из палаты, - говорит Татьяна

С приходом Андрея Дронова его старший брат Игорь даже не пытался что-либо добавить от себя. Он лишь лаконично отвечал на те вопросы, что адресовали ему родственники. Например, Татьяна укорила деверя в том, что он сам подписал согласие на вторую операцию и даже не позвал их.

Сложные вопросы

Но давайте оставим эмоции и попробуем разобраться в некоторых вопросах, которые до сих пор оставались без ответа. Врачи уверяют, что решение об ампутации именно левой ноги было принято консилиумом прямо во время операции. Что же думают по этому поводу родственники?

- Это полная ложь. Кому-нибудь предоставили протокол этого консилиума? Кто в нем был? Где он собирался? Мы были с первой минуты и до последней. Медсестры забинтовали обе ноги - получились своеобразные носки. Ничего не видно. Отрезанную ногу тоже несли забинтованную. И как они могли собрать консилиум и по забинтованным ногам определить, какая из них несет большую угрозу для жизни? - спрашивает Андрей Дронов. - Да, и если бы возникли осложнения, пусть бы кто-то вышел и хоть что-то нам сказал.

Между тем, главврач больницы № 3 Сергей Шамсутдинов сам подал заявление в правоохранительные органы на младшего сына пенсионерки. Врач заявил, что Андрей Дронов требовал заплатить ему 5 миллионов рублей и похитил часть документов из медкарты своей матери.

Так что же произошло с документами? Андрей Дронов вспомнил момент, когда 4 ноября в больницу приехали полицейские.

- Я сам работал в милиции более десяти лет. Имею представление, что делается в этих случаях. Они начали опрашивать докторов, потом нас. Но так написали мое объяснение, что еще немного и я бы сам был виноват. Я порвал это объяснение и начал писать новое. Такое я не мог оставить, - объясняет свои действия младший сын.

Правда, в данном случае, кажется, что Адрей Дронов и Сергей Шамсутдинов все-таки говорят о разных документах.

89-летняя пенсионерка до сих пор лежит в больнице

А что же с деньгами?

- Вас интересует именно этот вопрос? Это самое жареное? Вам еще не сказали, как я с топором за главным врачом бегаю? - возмутился вначале Андрей Дронов на вопрос о деньгах, но потом ответил. - Я хочу, чтобы все знали, что такое может с каждым произойти. До операции мать как-то могла двигаться передвигаться. Мы прикидывали, что можно будет сделать с одной ногой. А ее теперь просто выдернули из жизни.

По словам младшего сына, вначале прозвучали такие слова со стороны как раз главного врача: «Извините, я не могу дать определение тому, что случилось вчера». Так ли это? Вряд ли удастся выяснить. Однако Андрей Дронов заявил, что врачи предлагали ему миллион рублей. Но брать «эти копейки» он не стал.

- Я сказал, что нужна справедливая компенсация. Говорил: «Этот теперь полный инвалид. Посчитайте, сколько стоит круглосуточный уход медицинской сестры и санитарки». Нужны же и средства реабилитации, - сказал сын 89-летней пенсионерки.

Сейчас же Андрей Дронов раздумывает над тем, чтобы создать либо фонд, либо доверительный счет для сбора средств. У его матери было много учеников, которые по словам нашего собеседника, готовы в любой момент поддержать любимую учительницу. Сейчас же остается лишь ждать решения судебно-медицинской экспертизы. Ведь только она может подтвердить или опровергнуть ошибку в действиях врачей больницы №3.

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