Скандал с ампутированной ногой в Воронеже: женщине собираются отрезать и вторую

СЕГОДНЯ 15:27 2018-11-06T17:47:51+03:00

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В Воронеже продолжается разбирательство с обращением родственников 89-летней пенсионерки в Следственный комитет. Они утверждают, что в воскресенье, 4 ноября, пожилой женщине вместо больной ноги отрезали здоровую.

«Комсомолка» попробовала разобраться в обстоятельствах инцидента, наведавшись в ту самую больницу № 3, где сделали эту операцию. Кстати, еще и узнать, как разбираются, почему в теле воронежца Александра Дмитриева нашли марлевую салфетку длиной 15 сантиметров, из-за чего мужчина мучился болями целый год. Александр уверен, что случилось это в том же медучреждении.

Здание больницы старое, довольно обшарпанное. Внутри настоящие лабиринты - не сразу поймешь, куда пойти. В хирургическом отделении, располагающемся на втором этаже, много пустых палат. А там, где есть пациенты, об инциденте с бабушкой предпочитают не распространяться. Мол, у самих столько болячек, что где там о чужих думать.

Впрочем, пациентка одной из палат в коридоре нагнала и поделилась:

- Врачи праздновали так…

Похоже, имела она в виду именно ту операцию. Впрочем, пожилая женщина ретировалась, увидев заведующего хирургическим отделением. Владимир Хренов ограничился кратким комментарием:

- Обе ноги у пациентки были поражены гангреной, сейчас ампутировали одну из них. А дикие слухи у меня нет времени комментировать, очень занят.

Зато более словоохотливым оказался начальник Хренова, главврач больницы № 3 Сергей Шамсутдинов:

- По этому инциденту проводим разбирательство. Департамент здравоохранения затребовал у нас всю необходимую информацию. Однако предварительно могу сказать следующее: у пациентки были поражены обе ноги. Визуально, действительно, одна в меньшей степени. И именно ее ампутировали. Но она точно не была здоровой. Даже внешне нога проблемной выглядела. Почему ампутировали именно ее, а не ту, на которой визуально болезнь была более ярко выражена, ждем объяснений хирурга. Однако женщина, делавшая операцию, явно принимала решение не одна. Дежурили 4 ноября четыре специалиста и, уверен, что хирург с ними советовалась.

- Женщина, проводившая операцию, - опытный специалист? Не могли ей ассистировать менее компетентные сотрудники?

- Да, достаточно опытный. А участие в операции каких-либо практикантов или начинающих врачей исключаю. Родственники проявляли большое участие, звонили, просили, чтобы как можно бережнее к женщине отнеслись.

- Если были поражены гангреной обе ноги, почему же они обратились в Следственный комитет?

- У них, видимо, было свое видение течения болезни, у специалистов свое. Причем подтвержденное анализами, в том числе и сделанными за несколько месяцев до того, как пациентку положили к нам в больницу. Со слов родственников, пожилую женщину уговаривали обратиться к нам раньше, но она все откладывала. В результате начались такие жуткие боли, что согласилась на госпитализацию. Однако ноги уже спасти нельзя.

- Не могли ли врачи, скажем так, в тот день отметить праздник?

- Сама операция закончилась около пяти, я приехал в 18.15, был в больнице до 22.45. Могу с уверенностью сказать: не заметил ни у кого из врачей даже легкой степени опьянения.

Сергей Шамсутдинов уверен - обе ноги пожилой женщины спасти уже нельзя.Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Женщина остается в вашей больнице?

- Да, в отделении интенсивной терапии. Ее готовят к новой операции – к сожалению, будем ампутировать и вторую ногу.

- Вопрос о еще одном неприятном инциденте – другой ваш пациент пожаловался в Следственный комитет на то, что в его животе оставили большую марлевую салфетку. Как идет внутреннее расследование этого случая?

- Во-первых, никто из наших врачей не признается, что именно он оставил салфетку. К тому же надо сказать, что мужчина уже после нашего заведения 12 дней провел в больнице № 2.

- Вас надо понимать так, что салфетку оставили сотрудники этого медучреждения?

- Я этого не утверждаю. Но есть, скажем так, спорные моменты.

ОФИЦИАЛЬНО

- По факту обращения родственников больной женщины наши сотрудники проводят доследственную проверку. В ходе нее изъяли медицинскую документацию в городской больнице № 3, назначены судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, опрашивают медперсонал и соседей по палате прооперированной женщины, - сообщили в региональном СУ СК.