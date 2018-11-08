2018-11-08T19:18:07+03:00
Общество

Сын воронежской пенсионерки, которой ампутировали не ту ногу, согласился с врачами

А его брат добился возбуждение уголовного дела
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: предоставлено семьей Марии Дроновой.фото: предоставлено семьей Марии Дроновой.
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Департамент здравоохранения Воронежской области разобрался в ситуации с ампутации ноги 89-летней пенсионерки. Пресс-служба ведомства сообщила: внутренняя проверка показала, что "тактика лечения, избранная хирургами БУЗ ВО «ВГКБ №3», соответствовала ситуации и спасла пациентке жизнь".

Также в облздраве рассказали, что старший сын пенсионерки Игорь Дронов сделал официальное заявление, в котором "опроверг информацию о своих претензиях по поводу оказания медицинской помощи его матери". Ведомство продемонстрировало письменное мужчины руководству больницы.

предоставлено облздравом.

предоставлено облздравом.

предоставлено облздравом.

предоставлено облздравом.

Напомним, жуткая ситуация произошла 4 ноября в городской больнице № 3. Мария Дмитриевна Дронова, заслуженный работник образования, оказалась в медучреждении из-за прогрессирущей болезни: облитерирующий эндартериит, - которая привела к гангрена.

Как рассказывают родственники пенсионерки, врачи сразу заявили, что операция будет тяжелой. И скорее всего, за одной ногой последует вторая. Но этот сценарий развития событий оставался под вопросом. Необходимо было посмотреть на самочувствие женщины. Однако после первой медицинской процедуры близкие Марии Дмитриевны обнаружили, что хирурги ампутировали левую ногу, которая не беспокоила пенсионерку. Объяснить, почему это произошло, сразу никто не смог. Вскоре медики заявили, что пациентка поступила в учреждение с поражениями обеих ног. И врачи решили, что левая нога представляет большую угрозу для жизни Марии Дмитриевны. А 7 ноября женщине ампутировали правую ногу, которая изначально была заражена. Пенсионерка нормально перенесла операцию, пришла в сознание.

Родственники пенсионерки обратились к правоохранителям и в СК. Во время проверки следователи установили, что из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей хирурги причинили пациентке тяжкий вред здоровью. Как сообщила пресс-служба регионального СУ СКР, силовики возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 118 УК РФ"Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

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