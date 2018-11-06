В Воронеже следователи проверяют информацию о том, что женщине ампутировали здоровую ногу вместо больной

СЕГОДНЯ 11:29 2018-11-06T11:40:46+03:00

Ее родственники обвиняют в этом врачей городской больницы № 3

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Новый скандал разразился в городской больнице № 3. Напомним, именно в этом медучреждении в теле воронежца Александра Дмитриева оставили марлевую салфетку длиной 15 сантиметров, из-за чего мужчина мучился болями целый год. В СК по этому поводу проводят доследственную проверку.

Новое ЧП (если обстоятельства его подтвердятся) еще ужаснее. Родственники 89-летней женщины обратились в Следственный комитет. Они попросили сотрудников СК разобраться, как страдающей гангреной бабушке ухитрились вместо больной ноги отпилить здоровью. Операция проходила в воскресенье, 4 ноября, в разгар праздников.

- Наши сотрудники изъяли документацию, назначены судебно-медицинские экспертизы. Проходит доследственная проверка, в ходе которой, в частности, опрашивают медперсонал и соседей по палате прооперированной женщины, - сообщили в региональном СУ СК.