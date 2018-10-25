«Были сильные боли, сидел на антибиотиках»: воронежец год жил с салфеткой в животе

25 Окт. 19:56 2018-10-25T20:00:38+03:00

Александр Дмитриев рассказал, что громадный кусок марли у него нашли лишь по счастливой случайности [фото]

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Эта жуткая история началась с того, что воронежца Александра Дмитриева замучила язва желудка. Мужчина решился на операцию в городской клинической больнице № 3.

30 октября 2017 года операцию провели. Вроде дела должны были пойти на лад, но мужчине становилось все хуже и хуже.

- У меня были постоянные боли, температура 38, - рассказал «КП» Александр. – Сначала думал, что простуда. Сбивал температуру антибиотиками. Но в начале октября боли стали совсем невыносимыми. Температура поднялась до 40, и я вызвал на дом своего участкового терапевта, тот посоветовал сдать анализы, они оказались плохими.

2 октября меня направили в БСМП с подозрением на пневмонию. В больнице скорой медицинской помощи поставили другой предварительный диагноз -послеоперационная грыжа. И отвезли в больницу № 2, которая, как я понял, тогда была дежурной. Там решили, что у меня абсцесс послеоперационного рубца и что опять нужна операция. Ее сделали, потом пролежал почти две недели.

Врачи не могли понять, почему при удаленном абсцессе шел гной. Уже хотели выписывать, 15 октября делали последнюю перевязку, делали промывание и зацепили в животе кусок ткани. Созвали консилиум, решили вытаскивать. В итоге вышел кусок марли длиной 15 сантиметров. И гной как хлынул! Получилось так, что со мной был смартфон, и я снял, как у меня в животе торчала эта салфетка. Еще два дня пролежал, и меня выписали. Рана у меня до сих пор не затянулась. Есть опасения, что могли вытащить не все.

Александр снял на смартфон предмет, который у него обнаружили в животе.Фото: предоставлено Александром Дмитриевым.

Никаким другим путем, кроме как при операции, марля ко мне в живот попасть не могла. В то же время никаких извинений от врачей больницы № 3 я до сих пор не услышал. Год я постоянно брал больничные, в итоге сейчас оказался без работы. Главное для меня сейчас, чтобы организм наконец-то пришел в норму. Ну и, конечно, чтобы следователи объективно разобрались, как такое стало возможным.

- Ситуация, в которую попал мой клиент, может случиться с любым человеком. Поэтому очень важно, чтобы в региональном Следственном комитете, куда мы обратились, установили причину подобных действий медперсонала и установили виновных сотрудников, - сказала адвокат Александра Ирина Сотникова.

Мы направили свои вопросы по этой ситуации в региональный департамент здравоохранения. Ответа пока не получили.

Марлевая салфетка была величиной с мочалку.Фото: предоставлено Александром Дмитриевым.

ОФИЦИАЛЬНО

В СУ СК России по Воронежской области сейчас проводят доследственную проверку обстоятельств этого инцидента.

- Следователь изъял медицинские документы, направил запросы на установление всех врачей и медсестер, с которыми имел дело мужчина. Решается вопрос о назначении комиссионной комплексной судебно-медицинской экспертизы, в том числе межрегионального уровня. По результатам проверки примут процессуальное решение, - рассказали в СУ СК России по Воронежской области.