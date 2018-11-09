Скандал с воронежской пенсионеркой, лишившейся обеих ног: врачи обвиняют ее сына в вымогательстве 5 млн.

Жуткая история с 89-летней учительницей математики Марией Дроновой, которой, предположительно, отрезали здоровую ногу вместо больной, обрастает все новыми подробностями.

Главврач больницы № 3 Сергей Шамсутдинов, видимо, рассудив, что лучшая защита – это атака, сам подал заявление в правоохранительные органы на младшего сына пенсионерки Андрея Дронова. Напомним, именно этот мужчина, постоянно живущий в Санкт-Петербурге, обратился в Следственный комитет с жалобой на действия врачей.

Так вот, главврач заявил, что Андрей Дронов требовал у врачей заплатить ему 5 миллионов рублей. А еще Шамсутдинов утверждает, что младший сын пенсионерки похитил часть документов из медицинской карты своей матери. К тому же главврач уверяет, что Мария Дронова жаловалась на сильные боли именно в левой ноге, которая визуально выглядела более здоровой – именно ее и ампутировали сначала. Потом, напомним, пришлось отрезать и правую.

Андрей Дронов рассказывал «КП», что его пытаются облить грязью врачи. Тогда в его утверждении было мало конкретики, зато она точно появилась теперь.

- Это его право защищаться любыми способами. Что мне тут комментировать. Это смешно, - сказал он, услышав об обвинении Шамсутдинова.

Андрей Дронов с мамой.Фото: предоставлено родственниками Марии Дроновой.

Напомним, 4 ноября Марию Дмитриевну Дронову привезли в больницу. Старший сын Игорь, живущий в Воронеже, но не с матерью (он нанял ей сиделку), солидарен с врачами в утверждении, что у матери была гангрена, требующая ампутации, на обеих ногах. Младший Андрей уверен, что отрезали как раз ту ногу, которую еще можно было спасти, вместо совсем уж безнадежной.

По поводу инцидента возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Виновникам грозит до года тюрьмы плюс три года отстранения от каких-либо медицинских должностей. Расследованием дела занимаются сотрудники СК.

Пенсионерка, оставшаяся без обеих ног, пока не в курсе всей этой шумихи. Родственники ограждают Марию Дронову от нее, опасаясь, чтобы состояние ее здоровья еще сильнее не ухудшилось. Надеемся, и врачам хватит такта не беспокоить и так уже изрядно настрадавшуюся женщину.

Пенсионерка пока не знает, какой скандал разразился из-за ее операции.Фото: предоставлено родственниками Марии Дроновой.

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