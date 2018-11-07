Воронежская пенсионерка, которой по ошибке ампутировали ногу, лишилась и второй

СЕГОДНЯ 18:20 2018-11-07T18:46:17+03:00

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89-летняя пенсионерка, которой, по словам ее близких, вместо больной ноги ампутировали здоровую, лишилась второй. Об этом сообщил 7 ноября ее сын Андрей Дронов. Операция была необходима, так как правую ногу поразила гангрена. И изначально планировалась операции именно на этой ноге.

Напомним, жуткая ситуация произошла 4 ноября в городской больнице № 3. Мария Дмитриевна Дронова, в прошлом заслуженный работник образования, оказалась в медучреждении из-за прогрессирущей болезни: облитерирующий эндартериит, - которая привела к гангрена.

Как рассказывают родственники пенсионерки, врачи сразу заявили, что операция будет тяжелой. И скорее всего, за одной ногой последует вторая. Но этот сценарий развития событий оставался под вопросом. Необходимо было посмотреть на самочувствие женщины. Однако после первой медицинской процедуры близкие Марии Дмитриевны обнаружили, что хирурги ампутировали левую ногу, которая не беспокоила пенсионерку. Объяснить, почему это произошло, сразу никто не смог. И родственники Марии Дмитриевны обратились в полицию и Следственный комитет, который сейчас проводит проверку.

фото: предоставлено семьей Марии Дроновой.

В облздраве тем временем официально сообщили, что "пациентка поступила в учреждение с поражениями обеих ног. Состояние левой вследствие острого нарушения кровообращения представляло наибольшую угрозу для жизни больной, поэтому консилиум врачей принял решение о ее экстренной ампутации".

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