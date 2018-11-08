В Воронеже возбудили уголовное дело после ампутации не той ноги 89-летней пенсионерке

СЕГОДНЯ 14:09 2018-11-08T14:35:07+03:00

Хирурги будут отвечать за "ненадлежащее исполнение своих обязанностей"

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История с ампутацией здоровой ноги 89-летней воронежской пенсионерки получила новый поворот. Во время проверки следователи установили, что из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей хирурги причинили пациентке тяжкий вред здоровью.

Как сообщила пресс-служба регионального СУ СКР, силовики возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 118 УК РФ"Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Напомним, жуткая ситуация произошла 4 ноября в городской больнице № 3. Мария Дмитриевна Дронова, заслуженный работник образования, оказалась в медучреждении из-за прогрессирущей болезни: облитерирующий эндартериит, - которая привела к гангрена.

Как рассказывают родственники пенсионерки, врачи сразу заявили, что операция будет тяжелой. И скорее всего, за одной ногой последует вторая. Но этот сценарий развития событий оставался под вопросом. Необходимо было посмотреть на самочувствие женщины. Однако после первой медицинской процедуры близкие Марии Дмитриевны обнаружили, что хирурги ампутировали левую ногу, которая не беспокоила пенсионерку. Объяснить, почему это произошло, сразу никто не смог. Вскоре медики заявили, что пациентка поступила в учреждение с поражениями обеих ног. И врачи решили, что левая нога представляет большую угрозу для жизни Марии Дмитриевны. Родственники пенсионерки обратились к правоохранителям и в СК.

А 7 ноября женщине ампутировали правую ногу, которая изначально была заражена. Пенсионерка нормально перенесла операцию, пришла в сознание.

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