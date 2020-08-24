ЧП с 5 погибшими в сливной яме под Воронежем: семья пыталась достать упавшую в колодец малышку

фото администрации Новоусманского района

Вечером 23 августа жителей Воронежской области поразила весть о страшной трагедии, которая случилась в Новоусманском районе. В поселке совхоза "Воронежский" в выгребной яме частного подворья погибли пять человек - двое детей (2 и 8 лет), двое мужчин (23 и 35 лет), а также 35-летняя женщина. Еще один человек попал в больницу - 52-летний мужчина получил отравление канализационными газами.

Теплый летний вечер, воскресенье. Все началось с игравшей во дворе крохи. В 18.30 малышка упала в канализационный колодец. А вся семья, а потом и двое соседей - бросились ей на помощь.

- Двухлетняя девочка наступила на край приоткрытой крышки канализационного люка. Крышка опрокинулась, ребенок упал в сливную яму. Пытаясь оказать помощь дочке, в колодец спрыгнула мать девочки, ее 8-летняя сестра и отец. Помочь пытались и двое соседей - мужчины 23 и 52 лет. Но старший из них, резко почувствовав себя плохо, успел выбраться из ямы. А два ребенка и трое взрослых тем временем скончалась в септике, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, назначили экспертизы. Возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Его расследование передали из Новоусманского района в Воронеж - в первый отдел по расследованию особо важных дел аппарата регионального следственного управления. Контроль над ним ведет областная прокуратура.

Тем временем, в Новоусманской администрации приняли решение провести осмотр всех выгребных ям и канализационных колодцев на территории муниципальных учреждений (особенно детских садов и школ), а по частным подворьям раздать памятки по безопасной эксплуатации сливных ям.

У погибшей семьи осталось еще две несовершеннолетних дочки - одной шесть лет, другой нет и года. Пока девочек взяла домой тетя - родная сестра погибшей. Скорее всего, именно родственница станет опекуншей сироток, в ближайшее время органы соцзащиты окажут поддержку родным и близким погибших, в том числе по вопросам оформления всех необходимых документов и положенных по закону выплат. Похороны возьмет на себя районная администрация.

Выживший 52-летний сосед чувствует себя удовлетворительно, его готовят к выписке. По данным другого источника - областной аварийно-спасательной службы, мужчина по-прежнему в тяжелом состоянии. Также спасатели прокомментировали трагедию, рассказав, что спасти упавшую в ядовитую яму двухлетнюю девочку, шансов не было.