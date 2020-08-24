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Воронежские спасатели о трагедии с пятью погибшими: «Спасти малышку, провалившуюся в выгребную яму, шансов не было»

Родители не могли ей помочь, даже если бы вытащили дочку через минуту
Елена ФедяшеваЕлена ФедяшеваЕленаФедяшева
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Фото из архива "КП"

Фото из архива "КП"

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежские спасатели прокомментировали ЧП, унесшее жизни пяти человек в Новоусманском районе. По словам специалистов, спасти упавшую в сливную яму двухлетнюю девочку не было шансов.

- Концентрация отравляющих веществ – угарного газа и метана - в подобных выгребных ямах такова, что достаточно одного вдоха, чтобы получить смертельную дозу, - рассказали в аварийно-спасательной службе Воронежской области. – Прыгнув в яму вслед за ребенком, взрослые и старшая сестра, обрекли на верную смерть и себя.

Единственное, что в данной ситуации могли сделать родители, не подпускать никого к опасной яме и вызвать спасателей. Даже противогаз здесь не помог бы, а наоборот, только усугубил ситуацию.

- Противогаз не защищает ни от угарного газа, ни от метана, - говорят специалисты. – В этой ситуации он только бы ускорил отравление, поскольку затрудняет дыхание. Сотрудники газоспасательной службы при работе в таких условиях дышат из баллона со сжиженным кислородом, который идет в комплекте со спасательным костюмом.

По словам спасателей, подобные случаи, когда один человек пытается самостоятельно спасти другого в канализационном коллекторе, и при этом гибнет сам, происходят в области, увы, каждый год. Например, в 2019 году такая трагедия произошла в Воронеже у ТЦ «Южный», где в коллекторе погибли два рабочих.

Напомним, трагедия произошла около семи часов вечера 23 августа в поселке совхоза «Воронежский». В септик, расположенный на территории частного двора, провалилась двухлетняя девочка. Спасать ее в яму бросилась ее 35-летняя мать, восьмилетняя сестра и 35-летний отец. Потом им на помощь пришло соседи – 23-летний и 52-летний мужчины. В итоге все, кроме последнего погибли. За жизнь шестого пострадавшего борются врачи токсикологического отделения – у него отравление газом. По данным спасателей, он находится в тяжелом состоянии, хотя в региональном департаменте здравоохранения ранее сообщили, что мужчина пошел на поправку.

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