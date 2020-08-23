Под Воронежем трое взрослых и двое детей погибли в сливной яме

Фото с места трагедии. Предоставлено пресс-службой Новоусманского района.

Вечером 23 августа под Воронежем шестеро взрослых и двое детей провалились в сливную яму. Выжил только один человек - мужчина 1968 года рождения. Его медициной катастроф в тяжелом состоянии доставили в отделение токсикологии Воронежской областной больницы. Сейчас врачи пытаются его спасти. Предварительно мужчина отравился метаном. Остальных спасатели достали из ямы уже без признаков жизни. Самое страшное, что среди погибших двое маленьких детей - двух и восьми лет. Вместе с ними яма стала могилой для двух мужчин 1985 и 1997 года рождения и женщины 1985-го.

ЧП произошло в поселке совхоза "Воронежский" Новоусманского района. По предварительной информации от районной пресс-службы погибшие были соседями. У четверых - одинаковая фамилия. А сама яма представляет собой что-то вроде коллектора, сооруженного на территории частного домовладения. Ее размеры достаточно большие.

- Спасатели получили сообщения о ЧП от нескольких человек. На месте они были в 19.07. Также затем приехали сотрудники ГУ МВД по Воронежской области, представители Следственного комитета. Они выясняют причины и обстоятельства случившегося, - рассказали в пресс-службе Новоусманского района.

Власти района пообещали оплатить все расходы, связанные с похоронами. С родственниками погибших работают психологи.