Врачи рассказали о состоянии мужчины, выжившего после ЧП в сливной яме под Воронежем

Пострадавшему 23 августа в сливной яме в поселке совхоза «Масловский» оказали необходимую помощь. Сейчас состояние 52-летнего мужчины удовлетворительное. Он, как сообщили 24 августа в пресс-службе департамента здравоохранения по Воронежской области, готовится к выписке. Мужчина попал в больницу с отравлением метаном.

Напомним, около семи вечера 23 августа произошло ЧП: в сливной яме частного дома погибли пять человек - дети 2 и 8 лет, двое мужчин - 23 и 35 лет, а также 35-летняя женщина. Молодой парень был соседом погибшей семьи. Его отца, мужчину 52 лет, успели спасти. По факту гибели 5 человек следователи возбудили уголовное дело, его взяла под контроль областная прокуратура.

В семье, в которой погибли отец и мать, а также двое детей, осталось еще двое несовершеннолетних. Сейчас девочки (одной шесть лет, другой нет еще года) находятся под присмотром тети - родной сестры погибшей женщины.

После трагедии администрация Новой Усмани проведет инвентаризацию всех муниципальных коллекторов в районе, частным подворьям выдадут памятки по безопасной эксплуатации септиков.