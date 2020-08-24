Двое детей погибшей под Воронежем в сливной яме семьи находятся у тети

У семьи, погибшей 23 августа в сливной яме в поселке совхоза "Воронежский", осталось еще двое несовершеннолетних детей. Сейчас девочки (одной шесть лет, другой нет еще года) находятся под присмотром тети - родной сестры погибшей женщины.

- В ближайшее время их навестят специалисты отдела опеки и попечительства Новоусманской администрации для того, чтобы запустить процесс их устройства. С кем в итоге останутся дети, говорить пока рано, однако родственников достаточно, поэтому дети без опекунов не останутся. Районная соцзащита окажет поддержку родным и близким погибших, в том числе по вопросам оформления всех необходимых документов и положенных по закону выплат, - сообщили в администрации Новоусманского района.

Напомним, ЧП произошло около семи вечера 23 августа: в сливной яме частного дома погибли пять человек - дети 2 и 8 лет, двое мужчин - 23 и 35 лет, а также 35-летняя женщина. Четверо - дети и 35-летние женщина и мужчина - одна семья. Молодой парень был соседом погибшей семьи. Его отца успели спасти - 52-летний мужчина попал в больницу с отравлением метаном.

Напомним, администрация Новоусманского района все вопросы организации похорон погибших возьмет на себя.

По факту гибели 5 человек следователи возбудили уголовное дело, его взяла под контроль областная прокуратура.

После трагедии администрация Новой Усмани проведет инвентаризацию всех муниципальных коллекторов в районе, частным подворьям выдадут памятки по безопасной эксплуатации септиков.