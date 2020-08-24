После гибели 5 человек под Воронежем проверят все сливные ямы в районе

Малышка провалилась в плохо закрытый люк Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

После трагедии с гибелью пяти человек в сливной яме частного дома в поселке совхоза "Воронежский" проверят состояние всех колодцев подобного назначения, расположенных на муниципальных территориях в Новоусманском районе, в особенности - на территориях школ, детских садов. Об инвентаризации сообщила администрация района.

Кроме того, отдел ЖКХ и дорожной деятельности администрации в сотрудничестве со специалистами ГО подготовит и распространит памятки по безопасной эксплуатации подобного типа сливных коллекторов для владельцев частных домов.

Напомним, гибель в сливной яме пятерых человек получила большой общественный резонанс. Трагедия случилась вечером 23 августа в поселке совхоза Воронежский": в септике погибли двое детей - 2 и 8 лет, двое мужчин - 23 и 35 лет, а также 35-летняя женщина. Еще один человек выжил: в больнице с отравлением метаном находится 52-летний мужчина.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "смерть по неосторожности", расследование проходит под контролем областной прокуратуры.