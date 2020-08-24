Возбудили уголовное дело по факту смерти 5 человек в выгребной яме под Воронежем

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Новоусманский следственный отдел СУ СК России по Воронежской области возбудил уголовное дело по факту гибели пяти человек в выгребной яме - по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Трагедия произошла около семи часов вечера 23 августа в поселке совхоза «Воронежский». В септик, расположенный на территории частного двора, провалились местные жители. Спасатели вытащили из сливной ямы тела пяти погибших: двоих детей (2 и 8 лет), двоих мужчин (23 и 35 лет) и 35-летний женщины. Еще один провалившийся выжил - за жизнь 52-летнего мужчины сейчас борются врачи. По предварительной версии, он отравился метаном.

Что стало причиной ЧП, выясняют следователи и полицейские. Ход расследования взят на контроль прокуратурой области. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов прибыл заместитель прокурора области Геннадий Буслаев.