Суд отказал в УДО воронежскому политтехнологу «Единой России» Роману Жогову

В СИЗО Жогова отправил Ленинский районный суд 2 декабря 2022 года Фото: Ирина ШАБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Воронежский областной суд подтвердил, что ранее принятое решение об отказе в условно-досрочном освобождении для бывшего высокопоставленного партийца Романа Жогова является законным. Мужчина отбывает срок за крупное мошенничество. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области 25 июня.

Напомним, Романа Жогова осудили за то, что он, используя свой пост в региональном отделении партии «Единой России», устроил свою жену на местный завод (ОАО «ВОМЗ») на фиктивную должность. Деньги за работу, которую супруга фактически не выполняла, он тратил на личные нужды. Из-за этой схемы предприятию был причинен ущерб более чем на 2 миллиона рублей.

Адвокат осужденного настаивал на освобождении, заявляя, что его клиент признал вину и раскаялся. Однако суд изучил все обстоятельства и пришел к выводу, что этих доводов недостаточно. Судьи посчитали решение районного суда об отказе в УДО обоснованным, поэтому жалобу защиты отклонили, а приговор оставили в силе.

Справка КП

Лидерство фракции партии «Единая Россия» в Воронежской Гордуме доверили Роману Жогову в сентябре 2020 года. До этого он занимал аналогичный пост в областном парламенте. В начале марта 2021 года Следственное управление СКР по Воронежской области на основании материалов регионального УФСБ возбудило уголовное дело. Подробнее об этом сайт VRN.KP сообщал здесь. 30 ноября 2022 года стало известно о его задержании по подозрению в крупном мошенничестве. В 2010 году супруга Жогова Мария числилась сотрудником предприятия, директором которого был депутат Гордумы Александр Провоторов. Жогов заставил коллегу по партии фиктивно устроить ее. При этом, по договоренности, деньги должны были идти на нужды ЕР, но оставались у семьи Жоговых. При этом сам Провоторов ранее был осужден на два года за мошенничество на выборах в Гордуму в 2020 году.

В СИЗО Жогова отправил Ленинский районный суд 2 декабря 2022 года.

21 апреля 2025 года в Центральном райсуде Воронежа его приговорили к двум годам колонии общего режима. При этом осужденному зачли в срок дни, проведенные в СИЗО и под домашним арестом. В общей сложности ему оставалось пробыть в заточении около двух месяцев. Однако 2 июля того же года областной суд суд ужесточил приговор и вынес вердикт: всего четыре года вместо двух.