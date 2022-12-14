Облсуд оставил в СИЗО воронежского депутата Романа Жогова

Областной суд оставил в СИЗО депутата Гордумы Романа Жогова. Под арестом подозреваемый в мошенничестве останется до 29 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда в среду, 14 декабря.

В СИЗО депутата отправил Ленинский районный суд 2 декабря. Адвокат Жогова подал апелляционную жалобу. Содержание в следственном изоляторе просили заменить на домашний арест. Однако Облсуд оставил решение нижестоящей инстанции в силе.

Напомним, Романа Жогова подозревают в мошенничестве в крупном размере. Якобы депутат обманул вице-спикера Гордумы Александра Провоторова на 2 млн рублей. По версии следствия, около десяти лет назад супруга Жогова Мария числилась сотрудником предприятия, директором которого был Провоторов. Якобы Жогов заставил коллегу по партии фиктивно устроить ее. При этом, по договоренности, деньги должны были идти на нужды ЕР, но оставались у семьи Жоговых.