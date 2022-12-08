Защита воронежского депутата Романа Жогова пытается оспорить его арест

Защита депутата Гордумы Романа Жогова обжаловала его арест. Адвокаты просят заменить заключение в СИЗО на два месяца домашним арестом или запретом определенных действий. Документы поступили в Ленинский районный суд. Их направят на рассмотрение в областной. Об этом стало известно в четверг, 8 декабря.

Напомним, Романа Жогова задержали 30 ноября. Его подозревают в мошенничестве в крупном размере. Якобы депутат обманул вице-спикера Гордумы Александра Провоторова на 2 млн рублей.

По версии следствия, около десяти лет назад супруга Жогова Мария числилась сотрудником предприятия, директором которого был Провоторов. Якобы Жогов заставил коллегу по партии фиктивно устроить ее. При этом, по договоренности, деньги должны были идти на нужды ЕР, но оставались у семьи Жоговых.

Уголовное дело в отношении депутата возбудили по показания Провоторова, который, к слову, сам осужден за мошенничество на выборах. Сразу после ареста региональное отделение «ЕР» приостановило членство Жогова в партии.